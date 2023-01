P-G Persson. Bild: Marie Ullnert

Platzer minskar förvaltningsresultatet – utdelningen höjs

Bolag Platzer redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår en höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 308 miljoner kronor (304).



Driftnettot uppgick till 230 miljoner kronor (228).



Förvaltningsresultatet uppgick till 139 miljoner kronor (156).



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -230 miljoner kronor (492). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -24 miljoner kronor (41).



Resultatet före skatt var -268 miljoner kronor (583).



Resultatet efter skatt blev -251 miljoner kronor (472), och per aktie -2,09 kronor (3,94).



I utdelning föreslås 2,30 kronor per aktie (2,20). Utdelningen ska utbetalas vid två tillfällen på vardera 1,15 kronor per aktie.



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 132,63 kronor (109,74).



P-G Persson, vd på Platzer, kommenterar:

– Med en låg andel kapitalmarknadsfinansiering, frånträden av bostadbyggrätter i Gamlestadens Fabriker och Södra Änggården, investeringsvinster i utvecklingsprojekten samt indexerade hyreskontrakt förskonades vi från den omedelbara risken för likviditetsbrist och stora minskningar i fastighetsvärden. Tvärtemot blev 2022 på många sätt ett rekordår med större nettouthyrning, högre värdeökningar, det högsta förvaltningsresultatet och den lägsta belåningsgraden än något tidigare år.



- I dagarna blev det klart att Johanna Hult Rentsch blir ny vd i Platzer. Jag är väldigt glad att det blir Johanna som tar över efter mig. En kanonrekrytering för Platzer för att leda arbetet med bolagets fortsatta utveckling mot att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i.

