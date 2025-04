Planima lanserar nytt verktyg.

Planima tar första steget i satsning på nytt innovationsområde

Bolag I en tid där hållbarhetsredovisning och klimatfokus blir allt viktigare för fastighetsägare tar Planima nu ett stort kliv framåt genom att lansera omfattande CO2e-data för underhåll och renoveringar. Detta är den första av flera leveranser inom en ny strategisk satsning på Data & Expertise – ett innovationsområde där Planima utforskar hur data och domänkunskap kan skapa nya och större värden för kunderna.

Jens Björk. Anton Lindegren. Anton Klintenberg.

Fastighetsägare står inför växande krav på att redovisa och minska sina klimatutsläpp. Medan många fokuserar på driftsfasen (Scope 1 och 2), har underhållets påverkan på klimatet – de inbyggda utsläppen (embodied carbon, Scope 3) – länge varit svåra att kvantifiera och få i ett format som faktiskt passar för planering och beslutsfattande.

– Det har funnits ett tydligt kunskapsgap i branschen när det kommer till att uppskatta klimatpåverkan från underhåll och renoveringar. Med den nya data vi presenterar i Planima kan fastighetsägare nu för första gången snabbt och enkelt få en tydlig bild av dessa utsläpp, vilket ger dem bättre förutsättningar för att fatta klimatsmarta beslut, säger Anton Klintenberg, medgrundare och expert på strategisk fastighetsförvaltning på Planima.



Utvecklingen av CO2e-datat har följt etablerade standarder, framför allt GHG Protocol och dess branschspecifika tillägg "Sector Supplement for Measuring and Accounting for Embodied Emissions in the Built Environment". Metodiken har inneburit ett gediget arbete och format en robust process som nu snabbt kan utökas till nya åtgärder och komponenter:

1 Identifiering av alla ingående material och produkter för varje åtgärd.

2 Beräkning av materialmängder baserat på standardiserade åtgärder.

3 Inhämtning av utsläppsvärden från flera datakällor, exempelvis Boverkets klimatdatabas och produktspecifika EPD (Environmental Product Declarations).

4 Utvärdering av datakvalitet genom noggrann osäkerhetsanalys.

5 Beräkning av totala utsläpp per åtgärd.



Resultatet är att Planima nu kan presentera robusta CO2e-data för nästan samtliga mer än 1 000 underhållsåtgärder i den branschledande prislistan för underhåll, Planima-priser, fördelat både på byggnadens livscykelfaser (A-C) och på olika Scope 3-subkategorier.



Med de nya CO2e-värdena kan Planimas kunder nu:

* Se klimatpåverkan parallellt med kostnader och andra outcomes i sina underhållsprognoser.

* Snabbt identifiera åtgärder med hög klimatpåverkan och utforska alternativa lösningar.

* Förbättra sin hållbarhetsrapportering med verifierbara data för Scope 3-utsläpp.

* Skapa klimatsmarta underhållsplaner som balanserar kostnader och utsläpp.



– För fastighetsägare som arbetar med CSRD-rapportering eller andra hållbarhetsredovisningar innebär detta en avsevärd förenkling. Nu kan de få tillförlitliga uppskattningar av sina kommande Scope 3-utsläpp från underhåll med bara några få klick, säger Anton Klintenberg.



CO2e-datan representerar den första stora leveransen från Planimas nya strategiska satsning på Data & Expertise – ett område där avancerad datainhämtning och analys kombineras med djup domänkunskap för att skapa nya möjligheter för fastighetsägare.

– Data & Expertise-satsningen handlar om att utforska nya sätt att använda data och expertkunskap för att skapa konkreta verktyg som hjälper våra kunder att fatta bättre beslut. CO2e-projektet är bara början – vi har flera spännande innovationer och värdefulla beslutsunderlag på gång som kommer att hjälpa fastighetsägare att möta framtidens utmaningar, säger Jens Björk, VD och medgrundare på Planima.



Att denna satsning kommer nu är ingen slump. Med ökande krav från lagstiftare och investerare, kombinerat med den pågående teknikutvecklingen inom AI och dataanalys, ser Planima en enorm potential att hjälpa fastighetsägare navigera i en allt mer komplex värld.



Ansvarig för den nya satsningen är Anton Lindegren, i rollen som Head of Data & Expertise på Planima.

– Med Antons gedigna bakgrund inom strategi, tech och hållbarhet utökar vi vårt försprång ytterligare i dessa frågor och kan snabbt skapa ett betydligt större värde för våra kunder, avslutar Jens Björk.

Relaterade artiklar

Ämnen