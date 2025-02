Leiv Synnes, vd för SBB. Bild: SBB

Planen – SBB ska sälja för tio miljarder

Bolag Fastigheter SBB har identifierat ej strategiska tillgångar om tio miljarder som ska säljas över tid. Det skriver vd Leiv Synnes i bolagets rapport.

Fastigheter SBB har identifierat ej strategiska tillgångar om tio miljarder som ska säljas över tid. Det är främst bostadstillgångar exklusive Sveafastigheter som planeras att avyttras och utlåning till delägda strukturer som ej kommer att förlängas.

"Det ger ytterligare renodling samt likviditet för kommande låneförfall", skriver Leiv Synnes i rapporten.



I slutet av kvartalet var snitträntan för SBB 2,4 procent och genomsnittlig förfallotid 3,1 år. Exklusive Sveafastigheter ligger snitträntan på 2,2 procent. Skuld som förfaller efter 2026 har en genomsnittlig ränta om 2,4 procent. Kommande år bedöms lånevolymen minska, vilket ger lägre

finansiella kostnader, skriver SBB.

"Sjunkande fastighetspriser och en kärv finansieringsmarknad präglade 2023 och första halvåret 2024. Min bedömning är att vinden vände i marknaden i mitten på 2024, och det tar ett antal kvartal innan det börjar synas i alla siffror. Vi fortsätter att jobba hårt för våra aktieägare och övriga intressenter och känner oss trygga i bolagets strategiska åtgärder och operationella fokus", uppger vd Leiv Synnes.



Han tar även frågan om skuldhantering.

"Mycket talar för att kapitalanskaffning generellt i fastighetsbranschen kommer att ske på attraktiva nivåer under 2025 avseende såväl eget som lånat kapital. Bolagen har under året en god möjlighet att förbättra sin finansiella riskprofil eller planera offensiva satsningar", uppger SBB-chefen.



Han bedömer att priserna kommer att vända uppåt.

"När riskpremier sjunker och när fler planerar offensiva satsningar påverkas fastighetspriser positivt. För SBB innebär detta att 2024 troligen var det sista året med en negativ värdeutveckling på fastigheter för denna konjunkturcykel. Totalt har SBB:s fastighetsvärde sjunkit med 4,4 procent eller 3,2 mdkr under 2024. Och med totalt 20,8 procent sedan toppen 2022."



Rapporten i siffror:

Fastighetsbolaget SBB redovisar ökat nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 792 miljoner kronor (1 069), en minskning med 25,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 537 miljoner kronor (713), en minskning med 24,7 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet var 218 miljoner kronor (-2 499).

Värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -69 miljoner kronor (-2 828).

Resultatet före skatt var -613 miljoner kronor (-3 365).

Resultatet efter skatt blev -878 miljoner kronor (-3 314). Nettoresultat för kvarvarande verksamhet var -878 miljoner kronor (-2 833).

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 7,64 kronor (11,07).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 8,66 kronor (12,81).

