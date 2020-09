Peter Theorell. Bild: Plan Radar

Plan Radar går in på svenska bygg- och fastighetsmarknaden

Bolag Plan Radar, med en digital lösning inom dokument- och projekthantering för bygg- och fastighetsprojekt går in i Sverige och övriga Norden. Peter Theorell, närmast från Qmatic och dessförinnan tio år på Dell, blir Nordenchef.

– I en tid då arbete och kommunikation allt oftare sker från olika platser och även mer på distans, blir vårt bidrag till digitaliseringen av bygg- och fastighetsbranschen viktigare än någonsin. Detta då vår lösning möjliggör för bygg- och fastighetsteam att dela samma information om projektet i realtid, säger Ibrahim Imam, Co-CEO och medgrundare, Plan Radar.



Plan Radar används för bygg- och fastighetsprojekt av olika storlekar, men även infrastrukturprojekt, bland annat har organisationen för utbyggnaden av Wiens tunnelbana valt lösningen. Företaget finns redan i 45 länder och inleder nu sin nordiska expansion.



– Vi har sett stora kostnadsbesparingar i projekt där Plan Radar utnyttjas. Det är inte konstigt, då det kan finnas 1-2 fel eller avvikelser per var tionde kvadratmeter av ett bygg- eller fastighetsprojekt. Användarna spar upp mot sju arbetstimmar per vecka med den effektivare administration som tjänsten innebär, säger Sander van de Rijdt, Co CEO Plan Radar.



Plan Radar erbjuds som en SaaS-lösning för byggdokumentation, fel- och ärendehantering under hela livscykeln för bygg- och fastighetsprojekt. Värdet ligger i ett användarvänligt och effektivt realtidsstöd för beslutsfattande, resurshantering och kommunikation som kunden kommer igång med snabbt. Plan Radar hanterar 2- och 3D-ritningar för visualisering och erbjuder många funktionella mallar som användaren därmed slipper ta fram själv och gör det möjligt för uppdragsgivare att få insyn i projektet. Systemet kommer med olika språkversioner.



Samtidigt med etableringen i Sverige anställs också Peter Theorell som Nordenchef för Plan Radar. Han har lång erfarenhet av sälj- och marknadsutveckling inom IT-området på företag som Qmatic och Dell. Han ser en stor tillväxtpotential för Plan Radar i Norden:



– Det är första gången jag kommer in i en verksamhet där man kan se stora kundfördelar direkt. Den svenska bygg- och fastighetsmarknaden är mogen för den digitalisering som Plan Radar erbjuder samtidigt som kraven på spårbarhet och kvalitetssäkring i projekten ökar, säger Peter Theorell, Nordenchef, Plan Radar.



I dag har Peter Theorell fyra kollegor på plats i sin organisation, Målet är att växa med marknaden och ytterligare anställningar kommer att ske redan under hösten.

