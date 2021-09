Alexander Thams, chef för Nordics på Pictet Alternative Advisors, och Terje Björsell, vd på I am Home. Bild: I am Home

Pictet och I am Home bildar JV

Bolag I am Home, stadsutvecklare och projektutvecklare av flerbostadshus, ingår ett partnerskap tillsammans med Pictet Alternative Advisors. I am Home kommer att utveckla de kommande bostadsprojekten i växande städer över hela Sverige där det finns stor efterfrågan på nya bostäder med hållbarhet som ledord.

Satsningen innebär att bolagen tillsammans tar en större roll i utvecklingen och förvaltningen av morgondagens hållbara stad. Ambitionen är att tillföra beståndet 600 nyutvecklade lägenheter per år. I am Home svarar för markförvärv och dialog med kommuner liksom genomförande och tillgångsförvaltning i nära samarbete med Pictet.

– I am Home har hittat en stark och långsiktig partner i Pictet som besitter en hängivenhet till hållbarhet och en djup expertis inom fastigheter. Vi delar värderingar och med det kan vi förverkliga våra tankar om stadsutveckling och bidra till att skapa attraktiva hem med ett växande antal fastigheter på flera orter Vi arbetar med ett antal projektmöjligheter redan och väntas dra igång utvecklingen av cirka 400 lägenheter redan under hösten, säger Terje Björsell, vd på I am Home.

– Underliggande fundament på den svenska bostadsmarknaden såsom det reglerade hyressystemet, växande städer och ett strukturellt underutbud av prisvärda bostäder, ser fortsatt attraktiva ut. Vi har ett starkt fokus på ESG och är glada att samarbeta med I am Home, en utvecklare av hög kvalitet, som delar våra kärnvärden om hållbar utveckling och gröna byggnader. Gruppens modulära träkonstruktion garanterar byggnader av hög standard och ett lågt koldioxidavtryck, säger Alexander Thams, chef för Nordics på Pictet Alternative Advisors.



ESG är en gemensam prioritet och samarbetet skall skapa prisvärda lägenheter med miljöer som inspirerar och underlättar vardagen.

Samarbetet bildar en stark kombination av projektutveckling, kapital och fastighetsägande vilket skapar både effektivitet och genomförandekraft, tillsammans kontrolleras hela kunskaps- och värdekedjan för nya bostäder.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

