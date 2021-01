Philips hyr kontor av Fastpartner i Järva Krog

Järva krog. Bild: NCC

Uthyrning NCC har på uppdrag av fastighetsägaren Fastpartner, förmedlat hyresavtal till hälsoteknikföretaget Philips Sverige som sommaren 2021 flyttar in i nya kontorslokaler i Järva Krog, Stockholm. I den nya kvartersstaden får företaget ett kontor med toppmoderna, flexibla lokaler i ett attraktivt läge.

Philips, ett av världens ledande företag inom hälsoteknik, flyttar in i nya kontorslokaler om cirka 950 kvadratmeter i den nyligen byggda fastigheten K12 i Järva Krog kvartersstad. Philips flyttar in på våningsplan 8 och får samtidigt tillgång till bra skyltläge, goda kommunikationer samt närhet till grönska, natur och rekreation.



– Philips Sveriges nya kontor i Järva Krog uppfyller alla våra krav vad gäller ett modernt "post-covid"-kontor. I en tid där allt fler arbetar hemifrån, har våra interna undersökningar visat att medarbetare framför allt värdesätter kontoret för samarbeten. Det har vi tagit fasta på, och ytorna har anpassats efter våra behov, säger Anna-Carin Strandberg, verkställande direktör Philips AB.



Sedan en tid tillbaka har NCC sitt nordiska huvudkontor i fastigheten K12, där även 3M och Mitru tecknade hyreskontrakt 2019-2020.



– Som betydande projektutvecklare i Järva Krog ser vi mycket positivt på att Philips har valt området för sitt nya kontor. Med Philips stärks områdets attraktionskraft ytterligare och det är ett bevis för Järva Krog som inspirerande stadsdel med ett brett serviceutbud och attraktivt läge för moderna och flexibla kontor. NCC ser fram emot att få Philips som granne här i huset och i kvartersstaden, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development.



Järva Krog kvartersstad är en del av utvecklingen i Ulriksdal, strax utanför Stockholms tullar, knutet till staden med cykel, kollektivtrafik eller bil och till världen via Arlanda och Bromma. I kvartersstaden samlas bostäder, kontor, butiker, service och ett brett restaurangutbud i en urban gatumiljö som tillsammans med nya torgbildningar skapar spännande mötesplatser anpassade för dagens verksamheter och hyresgäster.



Denna uthyrning är en del i fastighetsaffären med Fastpartner som äger fastigheten K12 sedan cirka ett år tillbaka.

