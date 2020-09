Bild: Istock

PFA och Obligo startar svenskt bostadsbolag

Bolag Det danska pensionsbolaget PFA och Obligo Real Estate har ingått ett samarbetsavtal för att skapa en bostadsplattform i Sverige. Det nyetablerade företaget heter PFA Bostad. Obligo kommer att förvalta plattformen samt inköp och genomförande av transaktioner.

PFA Bostad kommer att investera i befintliga hyreslägenheter i utvalda regionstäder och kommuner med stabil tillväxt och god demografi kring de större städerna i Sverige. Målet är att bygga en portfölj med minst 500 lägenheter i varje kluster för att säkerställa effektiv förvaltning av portföljen och dra nytta av skalfördelar.



En viktig pelare i PFA Bostads investeringsstrategi är fokus på ESG (miljö, samhälle/social och bolagsstyrning). Detta är en integrerad del av vårt tänkesätt samt investerings- och förvaltningsprocesserna. Företaget försöker skapa värde genom hållbara och långsiktiga investeringar snarare än att maximera kortsiktiga vinster.

– Vi är glada över att äntligen kunna komma in på den svenska bostadsmarknaden. Det är en marknad som delar många av samma egenskaper och trender som vi ser i Danmark. Men hittills har bristen på lokal närvaro och kunskap gjort det svårt att investera i Sverige. Det är därför vi är glada att ha detta partnerskapsavtal med Obligo, säger Mikael Fogemann, chef för Nordic Real Estate på PFA.



Obligo Real Estate kommer att fungera som förvaltare för PFA Bostad. Obligo är en nordisk tillgångs- och investeringsförvaltare med en etablerad institutionell investerarplattform. Vid utgången av 2019 hade Obligo 6,5 miljarder kronor i förvaltning av fastigheter, varav cirka 85 procent var i Sverige. Den nuvarande portföljen består främst av kontor. Även om den nuvarande portföljen inte innehåller några bostäder har Obligo betydande erfarenhet och en stark bostadshistorik.

– Under perioden 2005 till 2014 byggde vi upp bostadsförvaltningsbolaget Graflunds. Under 2014 avyttrades återstående bostadsportfölj som vi förvaltade samt fastighetsförvaltningsbolaget. Sedan dess har vårt asset management-fokus varit relaterat till andra tillgångsslag, främst kontor. Vi är glada och ödmjuka över att återigen komma in på den svenska bostadsmarknaden tillsammans med ett professionellt och välrenommerat företag som PFA, säger Morten Wettergreen, Head of Asset Management i Sverige på Obligo.



PFA är Danmarks största kommersiella pensionsföretag, hanterar kundfonder över 565 miljarder danska kronor och har 1,3 miljoner pensionskunder.

