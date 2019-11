Petter Stordalen. Bild: Nordic Choice Hotels

Petter Stordalen öppnar hotell i centrala Lund

Bolag Lunds nya stadsdel Aromalund adderar ytterligare värde till stadens centrum. Vid sidan av bostadskvarteret står det nu klart att byggherren Sjöson AB har skrivit ett 15-årigt hyresavtal med Nordic Choice Hotels. Den norska hotellaktören med Petter A Stordalen i spetsen ska nu skapa ett kombinerat hotell och longstay-boende i byggnaden närmast Kung Oskars bro, till gagn för hela Lund.

Det nya Nordic Choice hotellet väntas stå klart under Q3 2021 och blir en kombination av ca 188 hotellrum och ca 60 longstay-bostäder. Hotellet kommer att erbjuda bemannad reception dygnet runt, restaurang, konferensmöjligheter samt ett gym i bottenplan. I takt med att Lund växer, inte minst med stora forskningscentrum som ESS och Max IV, ökar efterfrågan på bostäder i Lund. Självklart vill många bo centralt, nära kommunikationer som enkelt tar dem till Malmö, Köpenhamn eller Kastrup. Genom Aromalunds nya, centrala bostadskvarter, hotell och longstay bara ett par hundra meter från Lunds centralstation möter Sjöson och Nordic Choice marknadens önskemål.

– Vi såg tidigt potential i Aromalund och dess läge, vilket även Nordic Choice gör. Det känns bra och viktigt för staden att vi tillsammans kan berika den här delen av centrala Lund med både nya bostadskvarter och hotell, plus alla de kringtjänster som till exempel gymmet, som huset tillför. Det gynnar både invånarna, staden och dess gäster, säger Lars Sjöberg, Sjöson AB.



I processen kring Aromalunds kommersiella fastighet har både offentlig verksamhet och olika privata näringar varit uppe för diskussion. Från Sjösons håll ville man tillföra något som skapar en levande och trygg stadsdel hela dygnet, en 24 timmars ekonomi. Valet föll på Nordic Choice Hotels som idag räknas till en av de ledande hotellaktörerna i Skandinavien. Ett 15-årigt hyresavtal är nu undertecknat.

– När vi beslutat oss för en hotellverksamhet var det självklart att vi ville arbeta med Nordic Choice som är den bästa hotellkedjan vi har. Det har varit en smidig process mellan två entreprenörsdrivna bolag och det märks att Nordic Choice har uppskattat vårt flexibla sätt att arbeta. Vi har en stark genomförandekraft och ett tempo som gjort att de känt sig trygga med att detta blir verklighet, säger Hans-Anders Karlsson, Sjöson AB.



Idag finns totalt 14 Nordic Choice hotell i Öresundsregionen och redan under nästa år öppnas ytterligare tre hotell i regionen. I ett tidigare uttalande sa grundaren Petter A Stordalen att Öresundsregionen är en av Europas mest expansiva och att Nordic Choice inte är klara här ännu.

– Jag har länge haft ögonen på Lund och velat hitta ett spännande projekt med perfekt läge i stan. Nu är vi där. Perfekt location och en kombination av både hotell och longstay-lägenheter. Det här är bra för de som vill bo prisvärt mitt i stan men också bra för Lunds näringsliv som sliter med att hitta boende till sin personal. Jag ser redan fram emot hösten 2021 och invigningen av hotellet, säger Nordic Choice Hotels grundare Petter A Stordalen.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

