Peter Wallin: "Vi har inte sovit på jobbet"

Bolag Bokslutskommunikéerna har börjat trilla in och Bonava är ett av de noterade bolagen som är tidigast med att lämna in sin. Bolaget minskar omsättningen och det operativa rörelseresultatet under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan – men årets sista kvartal pekar uppåt jämfört med resten av 2024. Bonavas vd Peter Wallin svarar på frågor om året som gått och berättar också varför det fjärde kvartalet traditionellt är så starkt för Bonava.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Jonas Slättung

jonas.slattung@fastighetssverige.se