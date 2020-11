Peter Wallin har utsetts till ny vd för Bonava. Bild: Karl Nordlund

Peter Wallin ny vd för Bonava

Karriär Peter Wallin, med bakgrund inom Skanska, Ratos och norska Hent, blir ny vd för Bonava.

Peter Wallin tillträder sin position senast den 1 februari 2021 och efterträder Joachim Hallengren, som enligt tidigare besked kommer lämna sitt uppdrag.



Peter Wallin har en lång erfarenhet från olika ledande positioner inom bygg och projektutveckling. Han var anställd inom Skanska under närmare 20 år fram till år 2018 och tjänstgjorde bland annat som CFO för koncernen under perioden 2011 till 2018. Peter var under en period parallellt med CFO-rollen linjechef med ansvar för Skanskas byggverksamhet i Storbritannien, Polen och Tjeckien. Under sin tid som CFO i Skanska Sverige var Peter även ansvarig för projektutveckling av kommersiella projekt och bostäder. De senaste två åren har Peter varit CFO för Ratos och ansvarig för affärsområdet Bygg. Sedan februari 2020 har han varit arbetande styrelseordförande för det norska byggbolaget Hent.



– Det är med stor glädje som styrelsen idag kan presentera Peter Wallin som ny vd och koncernchef för Bonava. Peter har den samlade kompetens som bedöms nödvändig för att ta sig an de utmaningar som bolaget haft under senare tid och skapa förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt. Efter en noggrann rekryteringsprocess är styrelsen övertygad om att Peter Wallin är rätt person för uppdraget. Han har under lång tid med framgång arbetat i komplexa miljöer i stora bolag och förstår vad som är värdeskapande i en verksamhet som bedriver bostadsutveckling på flera olika marknader, säger Mikael Norman, styrelseordförande i Bonava.



– Jag är mycket hedrad över att få detta uppdrag och jag ser med spänning fram emot att utveckla bolaget vidare tillsammans med Bonavas duktiga och engagerade medarbetare, säger Peter Wallin.



– Jag vill även passa på att tacka Joachim Hallengren för det arbete han utfört för bolaget, först under många år inom ramen för NCC och sedan under fyra år som vd och koncernchef för Bonava. Han har framgångsrikt satt Bonava på börsen och därefter etablerat varumärket på dess marknader, säger Mikael Norman.

