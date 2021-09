Pernilla Ramslöv. Bild: Intea

Pernilla Ramslöv till Inteas styrelse

Bolag Entreprenören Pernilla Ramslöv valdes till ny styrelseledamot i Intea Fastigheter vid den extra bolagsstämman i går.

Pernilla Ramslöv har lång erfarenhet som entreprenör och är grundare och vd för NOX Consulting AB, ett virtuellt IT-konsultbolag. Både 2019 och 2021 blev hon utnämnd till Näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör av Veckans Affärer. Hon har också blivit utnämnd till Årets vd av motivation.se och Årets kvinnliga stjärnskott av EY Entrepreneur of the Year. Som medlem i 17-nätverket, för Sveriges mest framgångsrika kvinnliga entreprenörer, driver hon frågan om att ge kvinnor rättvisa förutsättningar att utveckla sina företag.



Pernilla Ramslöv är född 1970, utbildad civilingenjör vid KTH. Hon äger inga aktier i Intea och har inga andra externa styrelseuppdrag. Pernilla Ramslöv är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.



– Det känns väldigt roligt att kunna välkomna Pernilla Ramslöv till Inteas styrelse. Hon brinner för innovation, hållbarhet och entreprenörskap och kommer att vara ett värdefullt tillskott i bolagets strävan att ytterligare stärka bolagets ställning som en av de ledande aktörerna inom social infrastruktur, kommenterar Caesar Åfors, styrelseordförande i Intea Fastigheter.



– Jag måste erkänna att jag faktiskt inte hört talas om Intea förrän i somras när jag blev approcherad av bolaget som letade efter en ny styrelseledamot med entreprenöriell bakgrund. På kort tid har jag fått träffa människorna bakom Intea som inspirerat mig att ta mig an detta spännande uppdrag för att på mitt sätt kunna bidra i bolagets fortsatta resa, säger Pernilla Ramslöv.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

