Per Sundequist. Bild: Ivar Kjellberg Fastighets AB

Per Sundequist blir ny vd för Ivar Kjellberg Fastighets AB

Bolag Per Sundequist tar över som ny vd för Ivar Kjellberg Fastighets AB med tillträde i början av juni 2025. Han efterträder Angelica Kjellberg, som varit tillförordnad vd och nu återgår till sin roll som koncernchef.

– Med Per får vi en ledare med gedigen erfarenhet av hela fastighetslivscykeln – från tidiga utvecklingsskeden till långsiktig och värdeskapande förvaltning. Han har dessutom visat starkt ledarskap i komplexa affärsutvecklingsprojekt och har ett tydligt fokus på organisationens utveckling. Per är helt rätt person att leda bolaget in i nästa kapitel, säger Anders Sundberg, styrelseordförande.



Per Sundequist kommer närmast från rollen som regionchef på Neobo Fastigheter AB, ett bolag där han varit med sedan starten. Han har dessförinnan erfarenhet från en rad ledande befattningar inom fastighetssektorn och har under många år verkat i Göteborg – en stad han beskriver som sin professionella hemmaplan. Han har byggteknisk bakgrund och har även studerat ekonomi, marknadsföring, ledarskap och affärsutveckling.

– Det känns både hedrande och inspirerande att få ta över ledarskapet för ett bolag med så starka värderingar och unikt fastighetsbestånd. Tillsammans med alla medarbetare ser jag fram emot att utveckla verksamheten vidare, med långsiktighet och engagemang som ledstjärnor, säger Per Sundequist.



Ivar Kjellberg Fastighets AB äger och förvaltar över 1 500 bostadslägenheter i Göteborgsregionen. Bolaget ingår i Ivar Kjellberg-koncernen där även Aranäs AB ingår till 50 procent.

