Per Strömblad blir ny chefsjurist på AMF Fastigheter. Bild: AMF Fastigheter

Per Strömblad blir ny chefsjurist på AMF Fastigheter

Karriär AMF Fastigheter har rekryterat Per Strömblad som ny chefsjurist. Per kommer att ingå i fastighetsbolagets ledningsgrupp och tillträder tjänsten i april. Han kommer då närmast från en roll som chefsjurist på Fabege.

– Per har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen, hans juridiska kompetens, bakgrund och ödmjuka, sociala och inlyssnande sätt kommer att bli ett värdefullt tillskott till ledningsgruppen och verksamheten i stort. Vi ser fram emot att välkomna honom som ny chefsjurist på AMF Fastigheter under våren, säger Thomas Erséus, vd på AMF Fastigheter.



Per har drygt 15 års erfarenhet som jurist bland annat från affärsjuridiska advokatbyråer och som bolagsjurist på PostNord. Han arbetar för närvarande på fastighetsbolaget Fabege, där han varit chefsjurist sedan 2016 med ansvar för koncernens legala frågor inom bland annat hyresrätt, entreprenad, fastighetsrätt, M&A, allmän bolagsrätt och compliance. Per har en juristexamen från Stockholms universitet.



– AMF Fastigheter befinner sig i en spännande utvecklingsfas där man ser över sin transaktionsportfölj för att utveckla bolaget vidare. Bolaget fyller vidare en viktig samhällsfunktion och dess fastighetsbestånd i Stockholm är närmast unikt. Jag ser fram emot att vara med på den fortsatta resan och att bidra till att skapa värde för AMF:s pensionssparare och till den fortsatta utvecklingen av Stockholm, säger Per Strömblad.



I december stod det klart att AMF Fastigheter avyttrar tre fastigheter i Stockholms city och att transaktionen görs till ett underliggande värde om cirka 2 140 miljoner kronor. Utöver bidraget till pensionsspararnas avkastning ger försäljningen ett kapital att investera i nya fastigheter och projekt.



Per Strömblad tillträder rollen i början av april. Han ersätter därmed Mats Efraimsson som har gått vidare till en roll på AMF Fastigheters moderbolag, tjänstepensionsbolaget AMF.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen