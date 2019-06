Per Berggren blir delägare i Serneholt Estate

Bild: Serneholt Estate

Publicerad den 19 Juni 2019

Per Berggren och Fredrik Serneholt.

Bolag Fastighetsprofilen Per Berggren köper 25 procent av mäklarbyrån Serneholt Estate som verkar i Spanien.

Serneholt Estate grundades 2016 av makarna Fredrik och Linda Serneholt, som efter år av erfarenhet från fastighetsbranschen i Sverige valde att bygga en internationell fastighetsbyrå i Spanien.



Sedan slutet av 2018 har Serneholt Estate lyckats växa bolaget från tre till sex kontor i Spanien och bolaget sålde under 2018 fastigheter för över 250 miljoner kronor.



Nu fortsätter en intensiv expansionsresa då fastighetsprofilen Per Berggren går in som ägare i bolaget på 25 procent. Per Berggren är idag styrelseordförande i Slättö Förvaltning och styrelseledamot i bolagen SSM, Castellum och Fasticon. Han har tidigare bland annat varit vd för Hemsö och Jernhusen.



– Serneholt Estate har framgångsrikt lyckats kombinera lokal kunskap med en stor passion för fastigheter och vilja att på riktigt skapa bra liv för människor. Jag ser en stor potential i bolaget och har följt hur Fredrik och Linda genom att alltid sätta kundens behov först lyckats skapa en modell som blivit väldigt framgångsrik. Fastighetsbranschen i Spanien kommer att fortsätta växa internationellt och Serneholt Estate har alla förutsättningar för att fortsätta sin imponerande tillväxtresa, säger Per Berggren, som kommer att bli en aktiv ägare och arbeta med strategiska frågor och affärsutveckling.



Framåt tittar bolaget på att expandera verksamheten även på fler platser i Spanien, genom både en större etablering i Costa Blanca, men även på platser som Gran Canaria. På sikt blickar bolaget även mot andra länder, där både Portugal och Frankrike känns intressanta.



– Serneholt Estate är i en stor expansiv fas och med Per Berggren i vårt team kan vi nu höja blicken ytterligare och taktiskt växa vår affär. Vi har hittat en plats på marknaden där det finns ett stort internationellt behov av vår professionalism, kunskap och passion för kunden. Tillsammans med ett skarpt team på plats ser vi fram emot en spännande tillväxt de närmaste åren, säger Fredrik Serneholt, grundare och vd av Serneholt Estate.



Serneholt Estate väntas 2019 att tredubbla antalet kontor jämfört med slutet 2018. Idag har bolaget kontor i Marbella, Fuengirola, Malaga, Estepona, Costa Blanca och Mallorca.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

