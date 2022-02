Per Ankersjö tar plats i styrelsen för Samhällsbyggarna. Bild: Micael Widell/Pexels, A Beautiful Soup.

Per Ankersjö ny i Samhällsbyggarna Storstockholms styrelse

Karriär Per Ankersjö kliver in i den nyvalda styrelsen för Samhällsbyggarnas region Storstockholm. Han är partner och seniorkonsult på kommunikationsbyrån A Beautiful Soup och tidigare stadsmiljöborgarråd i Stockholm.

– Styrelsen för Samhällsbyggarna i Stockholm är ett ambitiöst och roligt gäng som vill driva på kunskaper och insikter om stadsutvecklingen i Stockholm. Jag hoppas kunna bidra med mina insikter om hur politiken fungerar, hur besluten fattas och kan påverkas. Samhällsbyggnadsbranscherna är ju väldigt beroende av politiska beslut i exempelvis mark- och planfrågor, miljö och infrastruktur. Jag ser mycket fram emot samarbetet och nätverkandet i Samhällsbyggarna, säger Per Ankersjö.



– Vi på Samhällsbyggarna Region Stockholm ser fram emot att arbeta tillsammans med Per som har en så bra och gedigen bakgrund inom politiken men även viktiga samhällsbyggnadsfrågor för fastighet och stadsutvecklingsbranschen, säger Alexander Yü, ordförande i föreningen Samhällsbyggarna region Storstockholm.



Per Ankersjö är en av grundarna till kommunikationsbyrån A Beautiful Soup som är specialiserade på public affairs för fastighets- och stadsutvecklingsbranscherna. A Beautiful Soup har kontor i Stockholm, Göteborg – och snart även Malmö.



Tidigare var han politiker i Stockholm, där han var stadsmiljöborgarråd med ansvar för klimat- och miljöfrågor och gjorde sig känd som en stridbar debattör inte minst i stadsbyggnadsfrågor.



Per Ankersjö har också varit verksam i rikspolitiken där han lett arbetsgrupper för politikutveckling inom miljö, stadsutveckling och partiprogramsarbete inom Centerpartiet.



Han är utbildad inom samhällsplanering och nationalekonomi på Stockholms universitet. Under tio år arbetade han i mediebranschen, bland annat som programledare och programchef inom radio.



I dag programleder han podcasten Stadspodden, så radioambitionerna lever än. Han är också en återkommande moderator på konferenser och seminarier för samhällsbyggnadsbranschen, nu senast på Building Sustainability i december 2021.



Per Ankersjö engagerar sig i Samhällsbyggarnas regionstyrelse i Stockholm för att han tycker det är en perfekt arena för den som är intresserad av frågor som rör hållbar stadsutveckling.

