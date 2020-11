Pensionsmyndighetens kontor i Luleå som står färdigt i mitten av 2023. Bild: MAF Arkitektkontor/Diös Fastigheter

Pensionsmyndigheten till nya lokaler i Luleå

Uthyrning Pensionsmyndigheten har undertecknat avtal om hyra av en kontorslokal i Luleå. Inflyttning i det nya kontoret i närheten av Luleå tekniska universitet planeras till mitten av 2023.

Annons

Pensionsmyndigheten har tecknat ett sexårigt avtal om hyra av ny kontorslokal i Luleå. Fastigheten, med närhet till Luleå tekniska universitet, uppförs och hyrs ut av Diös Fastigheter. Luleå Science Park är beläget på Porsön i anslutning till Luleå Tekniska Universitet och inrymmer ett hundratal olika företag. Under de närmsta åren kommer området att fortsätta expandera med fler företagsetableringar, urban service och bostäder. Pensionsmyndigheten är en viktig del i den utvecklingen där det idag arbetar cirka 150 personer och rekrytering av fler medarbetare pågår.

– Pensionsmyndigheten har under lång tid expanderat verksamheten här i Luleå och vi rekryterar just nu medarbetare till vår IT-avdelning och vår produktionsavdelning. Jag ser fram emot att kunna välkomna nya och nuvarande medarbetare till Pensionsmyndighetens moderna lokaler i en helt ny fastighet, det uppgraderar vårt erbjudande avsevärt som arbetsgivare, säger Jerker Forstén som är ansvarig för Pensionsmyndighetens kontor i Luleå.

– Det känns riktigt bra att kunna erbjuda Pensionsmyndigheten helt nya lokaler i en växande stadsdel, som vi är med och utvecklar, med närhet till universitet och företag. Etableringen kommer att stärka både Luleå Science Park och bidra till fortsatt tillväxt i området. Nu ser vi fram emot att komma vidare med fler företag och, under våren, påbörja bygget, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

– Vi är glada över att kunna addera ytterligare en pusselbit till utvecklingen av Luleå Science Park i och med Diös nyproduktion. Pensionsmyndighetens IT-avdelning passar väl in i områdets profil med innovativa techbolag och vi ser fram emot fler viktiga etableringar framöver, säger Tore Johnson, vd för Luleå Science Park.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen