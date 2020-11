Peabs och Fojabs förslag föll juryn i smaken. Bild: Fojab

Peab vinner prestigefylld markanvisning i Jönköping

Bygg/Arkitektur Peab och arkitektfirman Fojab vann det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB:s markanvisning för kvarter Öljetten i den nya stadsdelen Skeppsbron i Jönköping.

Markanvisningen har haft ett klart och tydligt mål; att hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa social hållbarhet.



– Det har varit en genomgående hög kvalitet bland de inlämnade förslagen och det är tydligt att branschen både kan och vill ta sig an de sociala frågorna, säger Henrik Gustafsson, vd på SMUAB och en av medlemmarna i juryn.



Efter många och långa diskussioner blev det till slut förslag 2, också kallat Den hemliga trädgården, som stod som vinnare. Det var bland annat förslagets fokus på unga och utformningen av de gemensamma ytorna som fångade juryns intresse. Motiveringen för vinnaren löd:



Den hemliga trädgården är ett väldigt genomarbetat och fint förslag som har många grundkvaliteter i struktur, gestaltning och bostäder och som passar väl in i idén om vad Skeppsbron ska vara i framtiden. Vinnarförslagets styrka i fråga om social hållbarhet handlar framförallt om fokus på ungas boende och viljan att engagera unga i utformningen av kvarterets gemensamma miljöer. Det finns också ett spännande fokus på hälsa och rörelse i förslaget, även detta en central fråga i en tid av ökat stillasittande bland just unga.



Bakom förslaget står byggföretaget Peab Bostad AB och arkitektfirman Fojab.



– Vi är jätteglada över att Jönköpingsborna och juryn gillade vårt förslag. Vår ambition är att skapa ett tryggt, socialt hållbart och spännande kvarter som inbjuder till boende i alla åldrar. Det skall bli ett kvarter att mötas och umgås i. Vi har en utmaning i vår bransch att hitta lägenhetslösningar som är mer flexibla med hänsyn till livets olika skeden än de traditionella 1:orna, 2:orna och 3:orna. Det hoppas vi kunna ge prov på här, säger Annike Thorén, distriktschef Småland Blekinge på Peab.



Tävlingen för kvarteret i Skeppsbron har avgjorts i två steg; kval och final. I kvalet fanns möjlighet för alla att skicka in en innovativ och bra idé eller lösning för social hållbarhet. Utifrån kvalet valdes fem team ut som sedan deltog i finalen. I finalen skulle idén från kvalet omsättas till en mer genomgripande gestaltning för Öljetten där visionerna översättas till en gestaltad, synlig form och där ytterligare fem teman var utgångspunkt inför utvärderingen.



Den största utmaningen för markanvisningen var att den hade ett klart och tydligt mål; att hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa social hållbarhet. Stort fokus har legat på social hållbarhet och det har sedan präglat hela tävlingen från start till mål.

