Peab stärker hyresrätts- och samhällsfastighetsaffären ute i landet

Bolag Peab förstärker sin projektutvecklingsorganisation med flera tunga rekryteringar. Man rekryterar bland annat en ny affärsutvecklare till Projektutveckling Riks. Till den nya tjänsten rekryteras Peter Bellevik som kommer från ett uppdrag som vd på Bygg-Fast AB.

Peters fokus blir att skapa nya affärer och öka antalet egenutvecklade hyres- och samhällsfastigheter. Rollen kommer primärt kretsa kring nya fastighetsförvärv samt att paketera och sälja färdiga projekt.



– Jag har under en tid sett att denna del av vår verksamhet fortsätter växa och att vi har goda möjligheter att växa ytterligare inom segmentet hyresrätter och samhällsfastigheter. Peter Bellevik känns som helt rätt person, med hans erfarenheter och nätverk, säger Stefan Allansson, projektutvecklingschef Peab Riks.



Peter Bellevik kommer till Peab från rollen som vd på Bygg-Fast AB. Därifrån har han bland annat stor erfarenhet av bolagsaffärer, markförvärv, tidiga skeden och utveckling av fastigheter i hela Sverige. Rekryteringen är en del av Peabs mål att öka sina investeringar i egen projektutveckling runt om i Sverige.



– Regionens komplexitet, med stora städer och mindre orter, med en stark framtidstro och omfattande tillväxtplaner, gör uppdraget spännande. Jag tror att mina erfarenheter kommer väl till pass just här, just nu, säger Peter Bellevik.



Projektutveckling Riks bygger också ut sina projektorganisationer i Östergötland, Småland och Norrland. I Linköping har man rekryterat Sofie Bornmar som ny projektchef, hon kommer senast från en tjänst som projektchef på Bonava. I Jönköping har man rekryterat Daniel Wetterheim som ny projektledare, han kommer senast från Sweco Management där han jobbat med projektledning inom bygg och fastighet, och i Umeå har man anställt Stefan Israelsson som projektchef, han kommer senast från NCC där han har haft en liknande roll.



– Vi är och kommer alltid att vara ett lokalt och nära bolag. Därför behöver vi starka lokala och väl förankrade organisationer, säger Stefan Allansson, och fortsätter, vi har genomfört flera lyckade markförvärv och ser positivt på vår affärsidé framåt, så Daniel, Stefan och Sofie är alla efterlängtade tillskott.



Peter Bellevik tillträder tjänsten i maj, Daniel Wetterheim tillträder tjänsten i mars, Stefan Israelsson har nyligen tillträtt tjänsten och Sofie Bornmar tillträder till sommaren.

