Jesper Göransson, vd för Peab. Bild: Peab

Peab självkritiskt: "Måluppfyllnaden varierar"

Bolag Koncernens nettomsättning ökande med fem procent medan de höga material- och energikostnaderna förklarar en del av omsättningsökningen. – Under året har vi fortsatt att investera i vår verksamhet. Men högre räntor och gör det svårare att få ihop kalkylerna, säger vd Jesper Göransson.

Rörelseresultatet uppgick till 2 741 miljoner kronor mot tidigare 3 098.

– För 2022 redovisar Peab ett stabilt resultat i en utmanande tid. Med vår höga orderstock och starka finansiella ställning, kombinerat med vår breda affärsmodell, kan vi möta varierande förutsättningar inom olika segment och geografier, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.



Sammanfattning enligt segmentsredovisning:



Oktober – december 2022

Nettoomsättning 17 048 Mkr (17 520)

Rörelseresultat 853 Mkr (1 246). I jämförelsekvartalet ingick återbetalning av AGS-premier om 179 Mkr

Rörelsemarginal 5,0 procent (7,1)

Resultat före skatt 818 Mkr (1 240)

Resultat per aktie 1,89 kr (3,62)

Orderingång 10 455 Mkr (14 443)

Kassaflöde före finansiering -897 Mkr (2 465)



Januari – december 2022

Nettoomsättning 63 135 Mkr (60 026)

Rörelseresultat 2 741 Mkr (3 098)

Rörelsemarginal 4,3 procent (5,2)

Resultat före skatt 2 670 Mkr (3 076)

Resultat per aktie 6,98 kr (8,50)

Orderingång 53 259 Mkr (55 848)

Orderstock 44 389 Mkr (45 318)

Kassaflöde före finansiering -1 955 Mkr (3 041)

Nettoskuld 6 899 Mkr (2 404)

Nettoskuldsättningsgrad 0,5 (0,2)

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (5,00) per aktie

