Peab nysatsar i Uppsala

Bolag Nu slår Peab upp portarna till Peab Center Uppsala i Boländerna. På det nya kontoret samlas alla Peabs verksamhetsområden under samma tak för att erbjuda kunder ett ännu tydligare erbjudande.

Det nya kontoret ligger strategiskt placerat i Boländerna med enkla kommunikationsvägar för både kunder och medarbetare. I lokalen har det historiskt funnits en gammal plåtverkstad och den gamla tidens industriella karaktär finns tydligt bevarad i lokalerna genom bland annat zinkplåtsfasaden och de grafitgråa detaljerna.

– Uppsala är ett strategiskt viktigt område för oss på Peab. Historiskt har vi byggt många stora projekt i staden, allt ifrån bostadsområden till Uppsalas nya stadshus. I och med utvecklingsplanerna av Främre Boländerna ser vi även stora möjligheter framåt och det är därför ett utmärkt tillfälle att nysatsa här och flytta till nya fräscha lokaler, säger Johan Eskilsson, bitr. regionchef på Peab i Uppsala.



Peab har sedan 90-talets början varit ett välkänt varumärke i Uppsala och har under årens lopp bland annat byggt Uppsala konsert & kongress, IKEA-varuhuset, Flottsundsbron, Gränby sportfält och nu senast Uppsala stadshus som färdigställs i slutet av 2021. Stadshuset som man hoppas ska bli Uppsalabornas gemensamma vardagsrum är ett jätteprojekt om 27 000 kvadratmeter där det gamla huset renoveras och byggs ihop med en modern tillbyggnad. Mitt i det nya huset finns en stor ljusgård med plats för restaurang och samlingsytor för Uppsalaborna.



Under 2021 kommer även byggnationen av Uppsalas nya miljöanpassade värmeverk stå färdig. Det är en viktig del i resan mot ett fossilfritt Uppsala. För att värma upp Uppsala kommer värmeverket att ersätta dagens eldning av torv med organiska bränslen som returträ och bioolja. Tack vare det beräknar Vattenfall minska nettoutsläppen med motsvarande 150 000 ton koldioxid per år.



Den nya kontorsbyggnaden i Boländerna hyrs ut av Uppsalaföretaget Setune Fastigheter till Peab.

