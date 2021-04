Magasin 113 på Frihamnen. Bild: Älvstranden Utveckling

Peab köper Magasin 113 på Frihamnen i Göteborg

Transaktioner Peab Fastighetsutveckling har vunnit tävlingen om Magasin 113 i Frihamnen i Göteborg och har köpt den centralt placerade fastigheten av Älvstranden Utveckling för 56,3 miljoner kronor. Peab Fastighetsutveckling kommer tillsammans med innehållsutvecklaren A house utveckla en destination för kreativa näringar.

– Det var ett stort intresse för Magasin 113 på marknaden vilket tydligt visar att Frihamnen är ett område för framtiden. Av de anbud som kom in var det Peab som stod för den bästa kombinationen av gestaltning, pris och innehåll, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.



Magasin 113 byggdes 1964 och har fungerat som lager för ankommande gods i Frihamnen. Sedan några år tillbaka har den gula trevåningsbyggnaden i tegel stått utan någon permanent hyresgäst samtidigt som arbetet hur Frihamnen ska utvecklas långsiktigt pågått. I Frihamnen och dess närområde pågår i dag flera stora stadsutvecklingsprojekt: Jubileumsparken med badet och bastun, nya Hisingsbron, en ny spårvagnsdragning till Lindholmen, över 1 000 temporära bostäder och den nya Smyrnakyrkan.



– Magasin 113 är en fastighet med stor potential för området och det var ett krav att byggnaden ska bevaras på ett bra sätt. Det kräver en ägare som är beredd att investera tid, idéer och pengar. Planerna som Peab presenterat passar bra in i områdets utveckling, inte minst när det gäller satsningen på en yngre målgrupp, säger Lena Andersson.



Magasin 113 bjöds ut till försäljning på marknaden i fjol och intresserade köpare fick komma in med anbud där klimatpåverkan, pris, idé och erfarenhet av liknande projekt spelade in. Fastigheten skulle säljas till en köpare som "på ett omsorgsfullt sätt vill utveckla en ikonbyggnad och förstärka den historiska identiteten" och göra byggnaden till "en samlingspunkt som lockar människor från hela Göteborg, med olika bakgrund, intressen och från olika samhällsklasser".



– Det är en central plats i staden där det på ett par år kommer att hända väldigt mycket. Platsen och husets historia kommer att få nytt liv med ett nytt spännande innehåll. Vi tror att vi kan tillföra många av de värden som staden eftersträvar, säger Staffan Lundqvist, projektutvecklingschef Peab Väst.

Peab Fastighetsutveckling var alltså en av flera fastighetsutvecklare som tävlade om att få möjligheten att utveckla den centralt placerade historiska byggnaden. Utvecklingen av platsen blir en viktig pusselbit i de stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i och kring området. Det vinnande förslaget uppfyller väl ambitionen att "på ett omsorgsfullt sätt utveckla en ikonbyggnad och förstärka den historiska identitet", samtidigt som platsen ska bli "en samlingspunkt som lockar människor från hela Göteborg, med olika bakgrund, intressen och från olika samhällsklasser."



Peab Fastighetsutveckling ska tillsammans med innehållsutvecklaren A house utveckla en destination för de kreativa näringarna. A house sedan tidigare beprövade koncept skapar mervärden genom utbyten och möten mellan olika branscher och företag. Den centralt placerade byggnaden, med ett nytt innehåll, är tänkt att komplettera stadens starka industri- och utbildningstradition och levande startup-scen.



– Vi ser otroligt mycket fram mot att få etablera A house koncept och verksamhet i denna fantastiska märkesbyggnad. Processen med Peab och Älvstranden Utveckling har varit professionell med högt i tak - så förutsättningarna är mycket goda, säger Johan Almquist, styrelseordförande A house.



– Att få utveckla en stor mötesplats för den kreativa industrin i Göteborg känns behövligt och skall bli otroligt kul. Huset är tänkt att innehålla attraktioner dygnets alla timmar både för dess medlemmar samt även för en bredare publik, säger Richard Hammarskiöld, creative director A house.

