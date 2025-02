Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab AB. Bild: Annika Persson

Peab: "Husbyggande förväntas bli något mer splittrad"

Bolag Byggbolaget Peab redovisar ökad omsättning och vänder till rörelsevinst under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Jesper Göransson skriver i rapporten för det fjärde kvartalet att bostadsmarknaderna förväntas vända uppåt under 2025 i takt med att räntesänkningarna slår igenom.

Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna är relativt oförändrade jämfört med föregående år. Det skriver vd Jesper Göransson i rapporten för det fjärde kvartalet.



"Bostadsmarknaderna förväntas vända uppåt under 2025 i takt med att räntesänkningarna slår igenom, om än från låga nivåer. Utvecklingen inom övrigt husbyggande förväntas bli något mer splittrad, även om investeringarna totalt sett inom segmentet är stabila. För 2025 väntas anläggningsinvesteringarna vara fortsatt stabila på höga nivåer", skriver Jesper Göransson.



Det fjärde kvartalet beskrivs som starkt och "visar att vi åter är i tillväxt".



"2024 präglades av varierad aktivitet på Peabs olika marknader. Verksamheterna inom affärsområde Anläggning och beläggning inom affärsområde Industri uppvisade en stark utveckling och ökade omsättningen, medan affärsområdena Bygg och Projektutveckling hade en lägre omsättning", skriver han.



Orderingången om 12 052 miljoner kronor för det fjärde kvartalet överträffade förväntningarna om 10 887 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, enligt en sammanställning från Infront, och för helåret ökade den med 25 procent.



"Det är främst affärsområde Anläggning, där stora projekt som att utveckla Nya Bodø flygplats och att bygga en ny kaj i Skellefteå, bidrog till den ökade orderingången. Orderingången ökade även inom Industri och Projektutveckling, där det första affärsområdet särskilt gynnades av fler beläggningsuppdrag, framförallt i Finland", skriver Jesper Göransson.



Kvartalet i korthet:

Omsättningen steg 7,3 procent till 16 785 miljoner kronor (15 639).

Rörelseresultatet blev 1 255 miljoner kronor (133), med en rörelsemarginal på 7,5 procent (0,9).

Resultatet före skatt var 1 183 miljoner kronor (31).

Resultatet efter skatt blev 1 037 miljoner kronor (-72), och per aktie 3,63 kronor (-0,25).

Orderingången landade på 12 052 miljoner kronor (10 527), en ökning med 14,5 procent mot föregående år.

I ordinarie utdelning föreslås 2,75 kronor per aktie (1,50), med utbetalningen uppdelad på två tillfällen.

