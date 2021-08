Niclas Winkvist, CFO på Peab. Bild: Peab

Peab har emitterat gröna obligationer på 1,5 miljarder

Bolag Peab har framgångsrikt emitterat gröna obligationer om totalt 1,5 miljarder svenska kronor. Medlen ska finansiera gröna investeringar som bidrar till Peabs arbete med att nå sina klimatmål.

Peab emitterade obligationer den 30 augusti 2021 till ett totalt värde om 1,5 miljarder svenska kronor. Emissionen fördelas enligt följande: en miljard svenska kronor med en löptid på 3 år med rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 1,05 procentenheter och 500 miljoner svenska kronor med en löptid på 5 år med rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 1,30 procentenheter.



Medlen från emissionen ska användas till att finansiera investeringar inom gröna och energieffektiva byggnader, ECO-produkter och mer miljöanpassad produktion, gröna transporter samt vatten- och avfallshantering.

– Vi är mycket glada över det stora intresset för våra gröna obligationer. Den här emissionen är ytterligare ett led i vårt arbete med att ställa om verksamheten till att vara klimatneutral. Den visar samtidigt hur vi eftersträvar att hållbarhet ska vara en integrerad del i alla delar av vår verksamhet, säger Niclas Winkvist, CFO på Peab.



Peab har slagit fast två delmål på vägen mot slutmålet om klimatneutralitet år 2045. Det ena är att minska koldioxidintensiteten i egen produktion med 60 procent till år 2030 och det andra är att minska koldioxidintensiteten från insatsvaror och köpta tjänster med 50 procent till år 2030.



Emissionen av gröna obligationer gjordes inom ramen för Peabs svenska MTN-program och det nyligen utgivna ramverket för grön finansiering. Ramverket har granskats av det oberoende bolaget CICERO Shades of Green, som klassar det enligt nivån "medium green".



Likviddag är den 6 september. Transaktionen arrangerades av Swedbank och SEB.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen