Peab får bygguppdrag i Norrköping. Bild: Enter Arkitektur

Peab får bygguppdrag i Norrköping

Bygg/Arkitektur Peab får uppdraget att bygga 121 lägenheter i Norrköping – projektet som Trenum nyligen köpte av Grundingen.

Trenum tillträder vid färdigställande. Grundingen är beställare och kontraktssumman för Peab uppgår till 145 miljoner kronor.



Kvarteret Balkongen omfattar nyproduktion av 121 hyreslägenheter uppdelat på sex byggnader med loftgångar. Bostäderna består av mindre och yteffektiva ettor, tvåor och treor från 35 till 79 kvadratmeter. Mellan husen kommer det att byggas gröna innergårdar med plats för aktiva ytor där de boende kan utöva sporter som exempelvis boule och basket.



Området Söderport är beläget med 15 minuters gångavstånd till Norrköpings centrum och ligger i direkt anslutning till den nya spårvägen. Det skapar möjligheter att njuta av stadens puls samtidigt som de boende har nära till naturområden och sporthallar.



– Vi ser fram emot att få sätta igång med detta projekt omgående. Bostäderna kommer att bli ett välkommet tillskott på hyresmarknaden i Norrköping. Med god lokal kännedom och lång erfarenhet av liknande bostadsprojekt är vi väl rustade för den här typen av projekt, säger Anders Bergeling, regionchef Peab.



Uppdraget är en totalentreprenad med omgående byggstart. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in under försommaren 2022.

Projektet orderanmäls under det första kvartalet 2020.



I samband med detta kontrakt har även en avsiktsförklaring om produktion av ytterligare fyra kvarter i Norrköping tecknats mellan Grundingen Fastighets AB och Peab.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

