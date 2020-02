Jesper Göransson, vd för Peab. Bild: Peab

Peab delar ut nybildat fastighetsbolag

Bolag Peab planerar att dela ut ett nybildat fastighetsbolag, med fastigheter för 3,6 miljarder kronor, till aktieägarna.

Utöver ordinarie utdelning har Peabs styrelse beslutat föreslå årsstämman en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter.



Vid utdelningen av fastighetsbolaget kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 1 200 miljoner kronor, vilket i huvudsak motsvarar den minskning av det egna kapitalet som extrautdelningen medför.



Peab består av fyra samverkande affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling.



Under de senaste åren har Peab satsat betydande resurser på uppbyggnad inom de kapitaltunga affärsområdena Industri och Projektutveckling, en strategi som kommer att gälla även framöver.



Projektutvecklingsverksamheten omfattar såväl utveckling av bostäder som kommersiella projekt och bedrivs huvudsakligen i helägd form men också i vissa fall genom delägda verksamheter. I syfte att erhålla värdestegring har färdigställda fastigheter behållits primärt i delägda verksamheter men också i Peabs balansräkning. För att skapa rätt förutsättningar framöver utifrån operativ styrning, kapitalbindning samt resultatavräkning av projektutvecklingsverksamheten, har olika alternativ analyserats. Styrelsen och ledningen har därför under inledningen av året utvärderat den framtida inriktningen avseende helägda färdigställda kommersiella fastigheter.



Mot bakgrund av detta har styrelsen idag beslutat att det för Peabs aktieägare bästa alternativet för en långsiktig värdetillväxt är att bilda ett separat fastighetsbolag innehållande helägda färdigställda kommersiella fastigheter och bostäder, som delas ut till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea och börsnoteras. På så vis kan Peab fokusera sin verksamhet på att bygga och utveckla medan fastighetsbolaget kan fokusera sin verksamhet på att äga och förvalta färdigställda fastigheter.



Fastighetsbolaget kommer preliminärt att äga färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3 600 miljoner kronor. Däri ingår även ett fastighetsbestånd i Bara utanför Malmö bestående av bostäder och samhällsfastigheter om cirka 400 miljoner kronor. Tillgångarna i Bara ägs idag av Nya Bara Utvecklings AB, ett joint venture som ägs till lika delar av Peab och Volito. Volitos andelar kommer att förvärvas före utdelningen.

Vidare kommer fastighetsbolaget att ingå avtal med Peab om förvärv av ytterligare två fastigheter med ett marknadsvärde om sammanlagt cirka 400 mkr som färdigställs och tillträds under 2021.



Fastighetsbolaget kommer också att äga 50 procent av aktierna i Point Hyllie Holding AB innehållande Choice Hotell och kontorsfastigheten The Point i Hyllie, Malmö. Aktierna har ett preliminärt marknadsvärde om cirka 400 miljoner kronor.



Fastighetsportföljen som mestadels består av kommersiella fastigheter men även viss del hyresbostäder, är koncentrerad till nordiska storstadsområden.



Peabs projektutvecklingsverksamhet kommer efter utdelningen att bestå av helägda byggrätter för bostäder och kommersiella projekt, projekt under uppförande samt ägandet i de väsentliga joint venture som innehåller färdigställda fastigheter men också stora andelar framtida projektutveckling. Primärt är detta Peabs 50 procent i Fastighets AB Centur och 33 procent i Tornet Bostadsproduktion AB.



Styrelsen avser att till årsstämman föreslå en extra utdelning av samtliga aktier i Fastighetsbolaget till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea. Peabs aktieägare kommer då att erhålla aktier i fastighetsbolaget utöver sitt befintliga innehav i Peab.



Styrelsen har även beslutat föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen av samtliga aktier i fastighetsbolaget vilka avses noteras på Nasdaq Stockholm. Utdelningen och noteringen kommer att ske vid lämplig tidpunkt efter att noteringsprocessen är slutförd, vilket beräknas ske under andra halvåret 2020.



Utdelningen förutsätter medgivande från Peabs långivare och att fastighetsbolaget erhåller finansiering på marknadsmässiga villkor. Nivån på eget kapital och belåning i fastighetsbolaget kommer att fastställas i samråd med finansierande banker.



Vid utdelningen av fastighetsbolaget kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 1 200 miljoner kronor, vilket i huvudsak motsvarar den minskning av det egna kapitalet som extrautdelningen medför.



Bokslutet i övrigt:



Q4-siffrorna:

# Nettoomsättning 15 312 Mkr (14 845)

# Rörelseresultat 755 Mkr (863). Förvärv av resterande aktier i Smidmek har belastat med 47 Mkr

# Rörelsemarginal 4,9 procent (5,8)

# Resultat före skatt 724 Mkr (839)

# Resultat per aktie 2,00 kr (2,39)

# Orderingång 12 096 Mkr (10 451)

# Kassaflöde före finansiering 552 Mkr (949)



Januari – december 2019

# Nettoomsättning 54 008 Mkr (52 233)

# Rörelseresultat 2 568 Mkr (2 573)

# Rörelsemarginal 4,8 procent (4,9)

# Resultat före skatt 2 510 Mkr (2 518)

# Resultat per aktie 7,09 kr (7,12)

# Orderingång 44 130 Mkr (51 087) och orderstock 42 494 Mkr (45 819)

# Kassaflöde före finansiering -551 Mkr (-1 021)

# Nettoskuld 7 507 Mkr (3 551). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 743 Mkr

# Soliditet 31,7 procent (30,4). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 32,3 procent

# Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr (4,20) per aktie

# Styrelse föreslår extra utdelning av ett fastighetsbolag enligt Lex Asea



– Under året ökade vi omsättningen med tre procent till 54 miljarder kronor och justerat för kostnader avseende förvärv samt elimineringar uppvisar vi en förstärkt lönsamhet. Den föreslagna extra utdelningen visar på Peabs förmåga att genom fyra samverkande affärsområden generera betydande resultat för våra aktieägare. Samtidigt lägger den grunden för ytterligare värdeskapande framöver i två separata bolag. Med stabila marknadsutsikter i botten tar vi nu oss an 2020 genom att slutföra förvärvet av verksamheter från YIT vilket bedöms ske under första halvåret, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen