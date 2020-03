Jesper Göransson och Katrin Stjernfeldt Jammeh. Bild: Klas Andersson

Peab Center Malmö slår upp portarna

Bolag Peab Center Malmö i Vintrie i södra Malmö har nu invigts. Därmed är det första huset färdigt i The Gate, som projektet kallas. Peab har både utvecklat och byggt det nya kontorshuset där flera av bolagets anställda i södra Sverige nu får en gemensam hemvist.

Vid invigningen avtäcktes en skylt med texten Närproducerat samhällsbygge. Skylten symboliserar Peabs arbete som det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora bolagets resurser.

– The Gate är ett riktigt bra exempel på hur vi med våra fyra samverkande affärsområden gemensamt kan producera en helhetslösning från markförvärv till färdig byggnad. Med vår breda palett har vi allt att erbjuda – från betongen från Swerock här i grunden – till solcellerna från Glacell på taket. Jag blir glad och stolt, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

– Bygget av The Gate och Peabs beslut att förlägga sitt regionkontor till Malmö och södra Hyllie är ett tecken i tiden. Inflyttningen och nyetableringen av huvud- och regionkontor till Malmö har ökat kraftigt de senaste åren. Platsen är väl vald – knappast något annat läge i Sverige kan uppvisa samma fantastiska kommunikationer. Samtidigt har utvecklingen av Hyllie bara börjat, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö.



När alla husen är på plats omfattar The Gate fem hus, strategiskt placerade precis där staden börjar söderifrån, bredvid Svågertorp och Ikeas Hubhult. Det första huset har tio våningar och är nästan 5 000 kvadratmeter stort. Här har nu närmare 200 Peabanställda från samtliga av bolagets fyra tätt samverkande affärsområden precis flyttat in. Dessutom finns här plats för ytterligare bolag, där Prefab AB redan är klar som hyresgäst.



Det nya kontorshuset har stort fokus på hållbarhet, både vad gäller människa och miljö. Här finns växtväggar som bidrar till en bättre luftkvalitet och kontoret är även Kranmärkt, vilket är en nationell hållbarhetsmärkning som innebär att hela kontoret är fritt från flaskvatten. Byggnaden, som tilldelats miljöcertifiering Silver, har även solceller på taket från Peabbolaget Glacell.



Hus nummer två i projektet är nu i slutskedet av planeringsstadiet och när samtliga fem hus är på plats kommer här att finnas totalt 30 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta i ett nytt spännande område i Malmö.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

