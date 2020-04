Björkhagen. Bild: White Arkitekter

Peab bygger studentlägenheter i Björkhagen

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga 166 energieffektiva studentlägenheter i Björkhagen, söder om Stockholm. Beställare är Stiftelsen Stockholms studentbostäder, SSSB, och kontraktssumman uppgår till 152 miljoner kronor.

I Björkhagen bygger Peab 166 nya studentlägenheter uppdelade på tre huskroppar bestående av två lamellhus och ett punkthus. För att minska både kostnader och byggtid kommer husens stommar att byggas med en prefabricerad betong som består av så kallad plattbärlag och massiva ytterväggar med en färdig fasad av tegel. Bostäderna blir övervägande yteffektiva ettor på omkring 25 kvadratmeter, men även tvåor på cirka 45 kvadratmeter.



Studentlägenheterna kommer att ligga ett stenkast från det natursköna Nackareservatet och på promenadavstånd till tunnelbana, livsmedelsbutik och idrottsplats.

– Det känns väldigt roligt att fortsätta vårt goda samarbete med SSSB. Tillsammans möjliggör vi byggandet av fler bostäder för Stockholms studenter, en grupp som är starkt påverkad av bostadsbristen. Med vår breda erfarenhet av att bygga den här typen av bostäder är vi redo för att ta oss an även det här projektet, säger Lars Enroth, regionchef Peab.



Uppdraget är en totalentreprenad med beräknad start för markarbeten i juni 2020, och byggstart i september 2020. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in i slutet av mars 2021.



Projektet orderanmäls under det första kvartalet 2020.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen