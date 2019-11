Peab bygger för Trianon i Malmö. Bild: Arkitektbyrån Design

Peab bygger hyresrätter i centrala Malmö

Bygg/Arkitektur Peab bygger för Trianon i Malmö och för AB Bostaden i Umeå.

Peab har fått uppdraget att bygga 256 mindre lägenheter i centrala Malmö. Beställare är Trianon och kontraktssumman uppgår till 257 miljoner kronor.

Projektet Marsipanfabriken omfattar 256 mindre lägenheter - som till exempel passar för unga - samt tre lokaler. Lägenheterna kommer i snitt att ha en boyta på 35 kvadratmeter per lägenhet. Huset ska byggas enligt miljöbyggnad silver med fjärrvärme som energikälla för att hålla låga energikostnader.



– Att få bygga mindre lägenheter som passar för ungdomar känns viktigt och speciellt. Peabs styrka i ett projekt som detta är arbete i tidigt skede, det vill säga att tillsammans med kunden tidigt sätta målen och därmed lättare hitta de bästa lösningarna. Marsipanfabriken är ett mycket bra exempel på detta, säger Olle Olsson, regionchef på Peab.



Uppdraget är en totalentreprenad. Efter rivning av befintlig byggnad på tomten startar byggnationen av projektet i september 2020 och inflyttning är beräknad till april 2023.



Peab har även fått uppdraget att bygga 286 hyreslägenheter i Umeå. Beställare här är AB Bostaden och kontraktssumman uppgår till 266 miljoner kronor.



Projektet Kvarteret Magistern är en nyproduktion av 286 lägenheter, fördelat på nio huskroppar med fyra alternativt fem våningar. Lägenhetsstorleken varierar mellan ett och fyra rum. Inom kvarteret uppförs även cykelförråd och miljöhus. I ett av husen byggs ett gruppboende med sex lägenheter och en samlingslokal.



Området Ålidhem började byggas i mitten på 1960-talet och har sedan kontinuerligt renoverats och byggts ut. Stadsdelen ligger cirka fyra km från centrala Umeå och med gångavstånd till universitetet och Norrlands universitetssjukhus.



Som en del i AB Bostadens mål att minska energiförbrukningen och kunna erbjuda hyresgäster ett klimatsmart boende så kommer ett av husen att blir ett pilothus med solceller samt värmepumps¬anläggning. Energiprestanda för övriga projektet är satt till 70 kWh/m2 per år.



– Det väldigt roligt att vi fått förtroendet att bygga Kvarteret Magistern till AB Bostaden här i Umeå. Projektet passar väl in för oss då vi har gedigen erfarenhet av stora bostadsproduktioner. Planeringen inför byggstart pågår för fullt med stort engagemang från platschef, arbetsledare och lagbas, säger Susanne Hallberg, regionchef på Peab.



Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i januari 2020 och det sista huset färdigställs under 2023.



Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2019.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen