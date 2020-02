Irstaskolan i Västerås. Bild: Archus Arkitekter

Peab bygger högstadieskola i Västerås

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga en årskurs 7-9 skola i Irsta, Västerås. Beställare är Västerås stad och kontraktssumman uppgår till 196 miljoner kronor.

På en yta av drygt 6000 kvadratmeter ska Peab bygga en ny högstadieskola i stadsdelen Irsta i Västerås. Projektet omfattar även rivning i flera etapper av den befintliga Irstaskolan samt anläggning av en ny skolgård, bland annat med en konstgräsplan.



Detta är den andra etappen i nybyggnationen av Irstaskolan. Den första etappen som innefattade en ny byggnad för förskoleklass till och med årskurs 6 färdigställs i maj 2020. Under sommarlovet rivs den gamla F-6 skolan och på den platsen ska den nya skolan (årskurs 7-9) byggas. På så vis kan eleverna gå kvar i sina befintliga lokaler. Den gamla högstadieskolan rivs i ett senare skede när den nya skolan står klar.



Miljön är i fokus under byggnationen och projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver. Uppdraget är en totalentreprenad med planerad byggstart under sommaren 2020 och det beräknas vara klart i sin helhet under 2023. Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2020.

– Det är oerhört roligt att få vara med och bygga en högstadieskola som ska hålla i många generationer framöver. Vi på Peab har stor erfarenhet av att bygga skolor och vi tar med oss kunskap in i det här projektet som gör att vi hittar de bästa lösningarna, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.

