Domaren. Bild: Carlstedt Arkitekter

Peab bygger fabrik i Umeå och äldreboende i Eskilstuna

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga en ny fabrik, med tillhörande kontorsbyggnad, för tillverkning av nästa generations skogsmaskiner. Beställare är Komatsu Forest AB och kontraktssumman uppgår till 650 miljoner kronor. Dessutom har Peab fått uppdraget att bygge ett äldreboende med 88 lägenheter i Eskilstuna och stadsdelen Skiftinge. Beställare är Eskilstuna kommun och kontraktssumman uppgår till 175 miljoner kronor.

I de nya lokalerna kommer Komatsu Forest att samla både tillverkning och utveckling. Fabriken är en av de största satsningarna i industrisverige just nu med stort fokus på hållbarhet och Internet of Things. Fabriken kommer att vara koldioxidneutral i sin produktion, vilket uppnås genom effektiv energiförsörjning med solpaneler, modern byggteknik och geoenergi. Placeringen vid Klockarbäcken i Umeå är också en viktig faktor, då närheten till järnvägen innebär att en ökad andel av företagets transporter kan ske via järnväg. Komatsu Forest kommer i och med denna fabrik att ta ett steg mot fjärde generationens industri, eftersom företagets tillverkningsprocess kommer att vara uppkopplad.

– Vi är stolta över att vi fått förtroendet att uppföra framtidens industrilokaler åt Komatsu. Peab är en lokal samhällsbyggare och en av framgångsfaktorerna är att vi internt samverkar inom flera affärsområden. Det gör att vi kan säkerställa att vi har rätt resurser under hela projektet, säger Lennart Lundgren, arbetschef Peab.



Vissa förberedande arbeten påbörjades våren 2019 och planen är att den färdiga fabriken ska invigas under 2021. Fabriken kommer att bli något av ett unikt landmärke med närmare 40 000 kvadratmeter produktionsytor och med tillhörande kontorsbyggnad i sex plan.

– Valet av Peab som partner baserar sig på att de har en bred erfarenhet av stora industriprojekt och goda rutiner kring samverkan. De goda kundreferenserna gör oss dessutom trygga med att Peab kommer att kunna färdigställa vår fabrik inom projektets ambitiösa tidsplan, säger fabrikschef Martin Ärlestig.



Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan med Komatsu Forest AB. Projektet orderanmäls under första kvartalet 2020.



På en yta av drygt 9 000 kvadratmeter ska Peab bygga ett nytt äldreboende i Skiftinge. Det blir en byggnad med tre olika huskroppar och med en sammanlänkande del i mitten. Äldreboendet kommer att inkludera 88 rum för boende, ytor för administration, personalutrymme samt offentliga och gemensamma ytor. I området bygger Peab sedan tidigare även en ny förskola samt en till- och ombyggnad av Skiftingehus skola.



Uppdraget är en totalentreprenad med planerad byggstart under våren 2020 och det beräknas vara klart i sin helhet under 2022.

– Vi bygger sedan tidigare bostäder, förskola och vårdboende i Eskilstuna. Och nu känns det extra bra att fortsätta bidra till samhällsbygget genom att utöka antalet bostäder för de äldre, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.



Projektet orderanmäldes under det första kvartalet 2020.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

