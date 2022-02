Peab Bostad köper mark på Mossholmen. Planen är att bygga ett 14 våningar högt hus. Bild: Peab Bostad

Peab Bostad köper mark på Mossholmen – vill bygga 14 våningar högt

Transaktioner Peab Bostad har köpt havsnära mark på Mossholmen, Tjörn, av Mossholmen Marinas ägare. Här kommer man att utveckla ett hus med ett 50-tal nya lägenheter, i ett unikt havsnära läge. Byggstart är planerad till 2023.

Detaljplanen för området möjliggör byggnation av ett 50-tal bostäder i ett 14 våningar högt hus.

– Byggrätten möjliggör en ganska spektakulär utveckling av området. Det är en fin plats, med vacker havsutsikt och en rik historia. För oss kommer det vara viktigt att bevara områdets karaktär, där vi tänker hämta inspiration från hur platsen har sett ut tidigare, säger Andreas Wingfors, projektchef på Peab Bostad.



Projektet kommer att Svanenmärkas, vilket innebär att man kommer göra särskilda materialval och andra insatser för att minska miljöpåverkan.

Mossholmens Marina innefattar båtplatser, gästhamn, en butik samt ett kontor. Ett stenkast från Mossholmen ligger Klädesholmen, där det finns restauranger och en livsmedelsbutik. Från Mossholmen tar man sig enkelt till Skärhamn och Rönnäng med cykel eller bil. Till Myggenäs och Stenungsund tar det 15-20 minuter med bil. Det finns även en busshållplats vid marinans infart.



Peab har förvärvat marken från HB Rune Johansson & Co, vilka också driver Mossholmens Marina. Området besitter en fin historia. Under 1700-talet låg ett av Sveriges största trankokeri på platsen och tranolja var en av dåtidens viktigaste exportvaror. Den marina verksamheten startade under 1960-talet av Rune Johansson och fungerade som oljehamn. Rune Johanssons söner har sedan drivit på utvecklingen av marinan och dess verksamhet. Från att ha varit en marina med oljehamn har ön idag blivit ett attraktivt bostadsområde med lägenheter, radhus och fristående villor i ett levande kvarter.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

