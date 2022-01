Bild: Istock

PBJ Invest säljer lättindustriportfölj i Halmstad till två köpare

Transaktioner PBJ Invest säljer till Fastighetsstaden och Wennerholm Holding.

Croisette var säljarnas rådgivare vid avyttringen av en lättindustriportfölj i Halmstad. Fastigheterna har en uthyrbar area om ca 7 000 m2 och rymmer ett 30-tal hyresgäster. Köpare av Slagan 2 och Fräsaren 15 är Fastighetsstaden och köpare av Armbandet 14 och Eketånga 27:49 är Wennerholm Holding. Säljare är PBJ Invest. Affären har genomförts i bolagsform med tillträde 10:e januari 2022.

– De förvärvade fastigheterna passar väl in i vårt befintliga bestånd och förstärker vår expansion inom kommersiella fastigheter i Halmstadområdet, säger Greger Petersson, Fastighetsstaden.

– De välskötta fastigheterna passar väl in i vår långsiktiga förvaltningsstrategi och kompletterar vår förvärvsstrategi av fastigheter i regionen, säger Fredrik Wennerholm, Wennerholm Holding.

– Vi är mycket nöjda med Croisettes hantering av hela processen, från start till mål, och vill även passa på att tacka både Fastighetsstaden och Wennerholms för en smidig affär. Vi önskar dem båda lycka till med den fortsatta förvaltningen, säger Johan Klasén, delägare i PBJ Invest.

– Lager och lättindustrisegmentet är minst sagt hett i regionsstäder som Halmstad där ett väl fungerande näringsliv och låga vakanser är drivkrafter. På Croisette är vi väldigt glada över att vi fått säljarnas förtroende att sy ihop ytterligare en affär inom detta segment, säger Joakim Grunditz, Head of Transactions Gothenburg, Croisette Real Estate Partner.

