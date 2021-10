Patrik Hall: "Protesterna får man se som ett resultat av Berlins utveckling"

Bolag Patrik Hall har varit vd för Heimstaden Bostad sedan 2003 och under den tiden varit med om en omfattande tillväxtresa. Under Fastighetssveriges event Fastighetsmarknadsdagen Skåne som hölls under onsdagen berättade han mer om tiden på bolaget och jätteförvärvet från Akelius. Han berättade också hur han ser på boendesituationen i Berlin där stora protester från hyresgäster lett fram till ett kontroversiellt förslag som skulle kunna få stora konsekvenser för privata fastighetsägare i den tyska huvudstaden.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se