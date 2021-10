Ylva Hagelbäck, Camilla Löfgren och Lisa Rigfelt. Bild: Patriam

Patriam rekryterar trio

Bolag Patriam växlar upp och rekryterar medarbetare till tre nya funktioner. Camilla Löfgren går in som projektutvecklingschef, Ylva Hagelbäck som projektledare för marknad och koncept och Lisa Rigfelt blir marknadskoordinator och office manager.

– Vi är väldigt glada över att kunna göra den här satsningen och få in tre härliga personer med både gedigen erfarenhet och hög kompetens. Det här är resultatet av ett allt större intresse för vårt erbjudande och vi behöver bli fler för att möta våra kunders efterfrågan. Sedan vi startade har vi strävat efter att erbjuda unika och hållbara hem med människors behov i centrum. Vi tänker utanför standardiserade lösningar och den inriktningen attraherar marknaden i dag. Nu bemannar vi upp för att skapa ännu fler bostäder med vårt signum, säger Andreas Holmberg, vd på Patriam.



De tre nyrekryterade har alla lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Camilla Löfgren kommer närmast från Humlegården Fastigheter där hon jobbat som projektchef. Nu går hon in som projektutvecklingschef på Patriam. Hennes nya roll innefattar ansvar för uppbyggnaden av projektutvecklingsteamet och därmed övergripande ansvar för alla Patriams utvecklingsprojekt och att de genomförs i enlighet med beslutade projektplaner. Hon kommer även att ansvara för resurssättningen i projekten som omfattar detaljplan, projektering, upphandling och byggnation.

– Vi ser fram emot att jobba med Camilla som har lång erfarenhet inom branschen. Med henne får vi kraft och energi att ta oss an fler projekt och jag ser rekryteringen som en nyckel till att vi ska vidareutvecklas och ta större marknadsandelar, säger Andreas Holmberg.



På marknadsavdelningen blir Ylva Hagelbäck projektledare för marknad och koncept. Tjänsten omfattar ansvarsområden som research & development, omvärldsbevakning och hållbarhet samt projektens koncept, arkitektur och inredning där det huvudsakliga fokuset kommer att ligga på Patriams arbete med att identifiera och utveckla marknadsmöjligheter för produkten och konceptet.

– Ylva är ett bekant ansikte för oss och var med redan när Patriam grundades. Efter några år som konsult inom bostadsutveckling är hon nu tillbaka och det är vi väldigt glada över. Ylvas kompetens inom konceptualisering och marknadsföring kommer bli en viktig brygga mellan projektutvecklingsteamet och kundens efterfråga, säger Emilia Sjöblom, marknads- och försäljningschef på Patriam.



Lisa Rigfelt går in som marknadskoordinator och office manager, helt nya funktioner inom Patriam. Hon kommer senast från företagsgruppen JOOL Group där hon haft rollen som office manager. Hon har även erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen.

– Vi är i mångt och mycket ett serviceföretag och Lisa är naturligt service-minded, vilket var en stor anledning till att vi fastnade för henne. Tjänsten är delad och Lisa kommer även ha en stor roll i att ta hand om hela kundresan från bokning hela vägen till inflyttning och hantering av eftermarknad, säger Andreas Holmberg.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen