Kalle Cedervall och Jan Hansson ansluter till Patriam. Bild: Patriam

Patriam rekryterar från Oscar Properties och Skyhill

Karriär Patriam fortsätter att växa och stärker sin organisation genom två nya medarbetare, Jan Hansson, närmast från Oscar Properties och Kalle Cedervall, från Skyhill Projektledning & Arkitektur. Med deras gedigna erfarenhet inom projektutveckling och genomförande kommer de att spela en viktig roll i bolagets framtida bostadsprojekt och vision framåt.

Jan Hansson kliver in i rollen som projektchef och kommer att leda projekten under genomförandeskedet, från produktionsstart till överlämning av BRF till medlemmarna. Han kommer senast från Oscar Properties, där han hade en motsvarade roll. Han har lång erfarenhet av att driva komplexa projekt både i Sverige och internationellt, vilket gör honom till en viktig resurs i Patriams fortsatt expansion.

– Patriam har en stark vision och en intressant projektportfölj. Det ska bli spännande att få arbeta med teamet och bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Jan Hansson.



Kalle Cedervall ansluter i rollen som projektutvecklare och kommer att ansvara för de tidiga skedena i projekten, från förstudie till produktionsstart. Han kommer närmast från Skyhill Projektledning & Arkitektur, där han har haft rollen som gruppchef för projektledning. Med en bakgrund som projektledare, projekteringsledare och byggherreombud har han drivit en rad framgångsrika projekt och har en djup förståelse för utvecklingsprocessen.

– Jag ser fram emot att bli en del av Patriam och bidra till att skapa hållbara och genomtänkta bostäder. Det blir spännande att få vara med och utveckla projekt från idé till produktionsstart, säger Kalle Cedervall.



– Vi är väldigt glada att ha Jan och inom kort Kalle ombord hos oss på Patriam. Deras kompetens och erfarenhet kommer att stärka vårt team och bidra till att vi kan fortsätta expandera och bygga unika och kvalitativa bostäder i premiumsegmentet, säger Fredrik Andrén, utvecklingschef på Patriam.



Jan Hansson har redan påbörjat sin roll på Patriam och Kalle Cedervall ansluter under våren.

