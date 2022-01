Patriam köper sista delen av Primus

Patrium köper byggrätter i Primus av Oscar Properties. Bild: Patriam

Transaktioner Under vinter sålde Oscar Properties majoriteten av Primus på Lilla Essingen till Peab för 1,17 miljarder kronor. Nu står det klart att Patriam köper återstående byggrätter i fastigheten för 250 miljoner kronor.

Oscar Properties har i och med denna affär sålt samtliga av sina byggrätter inom projekt Primus. Totalt fastighetsvärde för de sålda byggrätterna uppgår till 1 417 miljoner kronor.

– Vi är väldigt glada över affären som innebär att vi nu sålt samtliga av våra byggrätter inom projekt Primus. Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla vår förvaltningsaffär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling skall återinvesteras i förvaltningsfastigheter, säger Oscar Engelbert vd för Oscar Properties.



Detaljplanen som vunnit laga kraft tillåter utveckling av två bostadsrättsprojekt om cirka 8 200 kvadratmeter och konceptutvecklingen av moderna premiumbostäder startar omgående.

– För oss bostadsutvecklare med höga ambitioner, har läget allt man kan önska sig och förvärvet ligger helt i linje med Patriams strategi att utveckla premiumbostäder i de mest attraktiva lägena i Stockholm. Här har vi möjlighet att göra en unik Patriam-produkt som hör hemma i området, med allt vad det innebär av kvalitativa materialval, genomtänkt funktionalitet, design och arkitektur säger Andreas Holmberg, vd för Patriam.



I och med att detaljplanen har vunnit laga kraft kan konceptutvecklingen och bygglovsprojekteringen påbörjas omgående. Produktionsstarten planeras till 2023 och den första inflyttningen planeras redan under 2024.

– Att få möjligheten att utveckla våra bostäder i Stockholms innerstad med närheten till allt, inte minst det nya Primusområdet som bland annat kommer att innehålla rekreation, service, handel, båtplatser och förskola, gör att vi kan skapa mer rum och tid för det goda livet, säger Fredrik Andren, utvecklingschef på Patriam.



Tillträde beräknas ske under andra kvartalet 2022.



Roschier var rådgivare till köparen.

