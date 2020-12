Patriam köper på Lidingö. Bild: Patriam

Patriam köper på Lidingö – planerar för unik nyproduktion

Bostäder Den gamla byggnaden vid Torsplan i pittoreska Torsvik på Lidingö var vid uppförandet 1946 tänkt som biograf men så blev det aldrig. Istället har den fungerat både som tvätteri, kontor och skola för att idag stå tom. Nu får fastigheten nytt liv genom att delar av byggnaden rivs och ersätts med nyproduktion av unika bostadsrätter med tillhörande garage. Bakom utvecklingen står bostadsutvecklingsbolaget Patriam tillsammans med Arkitema Architects.

– Vi attraheras av den här typen av infill-projekt som uppförs i ett redan utvecklat område. Vi har sneglat på Lidingö länge och när fastigheten i Torsvik kom upp till diskussion insåg vi att det fanns goda möjligheter att göra en unik Patriam-produkt som hör hemma i området, med allt vad det innebär av kvalitativa materialval, genomtänkt funktionalitet, design och arkitektur, säger Andreas Holmberg, vd, Patriam.



Fastigheten förvärvades under hösten 2020 av tidigare ägaren Klövern. Patriam planerar nu för cirka 48 bostadsrätter i fem plan med garage i botten. Betoning blir på större lägenheter. Inflyttning planeras till våren 2023 och då kommer Patriams signum prägla den historiska kontexten.



– Vi har ett relativt styrt gestaltningsprogram som ska möta den övriga 40-talsarkitekturen i området. Målet är att Torsvik ska bli en mer attraktiv plats genom att området utvecklas med modern arkitektur och vårt signum, säger Andreas Holmberg.



Torsvik är ett lugnt och lummigt bostadsområde på västra Lidingö, alldeles nära Lidingöbron. Området präglas av en småskalig och varierande stadsmiljö med bebyggelse främst från 1940-talet. Både läget och närheten är något som Patriam ser som stora fördelar.



– Torsviks läge är förstås attraktivt, med bara fem kilometer till Stockholms innerstad och en kort promenad till Lidingö centrum. Patriam Torsvik kommer bli en ultimat plats att flytta till för småbarnsfamiljen eller villaägaren som vill lägga tid på annat än sin trädgård. Det är dem vi bygger för, säger Fredrik Andrén, affärsutvecklingschef.



Tillsammans med det närliggande Lidingö centrum är Torsvik utpekat som ett av Lidingö stads utvecklingsområden i enlighet med översiktsplanen från 2012. Just nu genomförs de första åtgärderna för att göra Lidingö centrum till en mysig och öppen småstadskärna. Den långsiktiga visionen är att det ska bli en mötesplats med ett brett utbud av mode, hälsa, detaljhandel, restauranger, kultur och aktiviteter för alla. Däremot finns det inga planer på att bygga fler bostäder inom centrum.



– Att centrum är under utveckling gör vårt läge än mer attraktivt. Det tillsammans med närheten till naturen, lugnet och tryggheten här gör att vi kan erbjuda en väldigt komplett produkt som människor efterfrågar idag, säger Fredrik Andrén.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen