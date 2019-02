Patriam köper i Nacka strand

Publicerad den 27 Februari 2019

Andreas Holmberg.

Transaktioner Patriam förvärvar fastigheten Sicklaön 13:136 i Nacka strand av Carlyle Group och gör därmed sitt första förvärv i Nacka kommun. Detaljplanen har vunnit laga kraft och möjliggör en nyproduktion där samtliga bostäder får en unik vattenkontakt med utsikt över Stockholms hamninlopp och Djurgården.

Fastigheten ligger inom område sju i det nu etablerade bostadsområdet Nacka strand.

– Med förvärvet fortsätter Patriam att utveckla fastigheter i bra bostadslägen, säger Fredrik Andrén, affärsutvecklingschef på Patriam.



Patriam har under de senaste två åren haft en avvaktande förvärvsstrategi, men ser nu positivt på möjligheterna i bostadsmarknaden.

– Nu ska vi intensifiera arbetet med att förvärva fastigheter med stor utvecklingspotential i attraktiva lägen. Ambitionen är att vi ska växa vidare och ta nya marknadsandelar säger Andreas Holmberg, vd för Patriam.



Rådgivare i transaktionen var Roschier.



Savills har varit rådgivare i transaktionen.

