Paretobolag miljardköper av Axfast

Publicerad den 17 December 2018

Transaktioner Halmslätten, ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat två logistikfastigheter fullt uthyrda till Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist Martin & Servera för cirka en miljard kronor.

Martin & Servera-koncernen levererar dagligen livsmedel, dryck och utrustning till tiotusentals kunder runt om i Sverige och har en marknadsandel på cirka 40 procent. Koncernen har i dag fyra logistikanläggningar i Sverige, strategisk placerade i Halmstad, Norrköping, Enköping och Umeå.



Logistikanläggningarna i Halmstad och Umeå ingår i affären och omfattar totalt cirka 73 000 kvadratmeter. Båda fastigheterna är miljöcertifierade i enlighet miljöcertifieringssystemet BREEAM.



Halmslätten Fastighets AB, som förvaltas av Pareto Business Management AB, avses noteras på Spotlight Stock Market under januari månad.



Roschier har varit rådgivare åt Halmslätten Fastighets AB.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

