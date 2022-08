Viggo Bekker Ståhl lämnar CBRE för Pangea. Bild: Pangea

Pangea etablerar Debt Advisory i Sverige

Bolag Pangea utökar koncernen och etablerar Pangea Debt Advisory AB i Stockholm. Profilen Viggo Bekker Ståhl har rekryterats från CBRE som Managing Director & Partner. Han börjar den 1 augusti.

– Efter en framgångsrik start i Norge är vi glada över att välkomna Viggo till vårt team i Stockholm och att etablera Debt Advisory i Sverige för att täcka svenska och andra nordiska uppdrag. Våra kunder i både Norden och internationellt har efterfrågat skuldrådgivning från Pangea, speciellt i samband med transaktioner. Det här är en naturlig expansion för oss, säger Joakim Arvius, vd för Sverige & Partner på Pangea Property Partners.



Bekker Ståhl kommer från tjänsten som Head of Nordics – Debt & Structured Finance på CBRE. Han har nära 15 års erfarenhet från kommersiella fastigheter samt bank- och finansjuridik. Han har arbetat sex år på Aareal Bank i både Stockholm och Wiesbaden där han ansvarat för originering och strukturering av fastighetsaffärer i Norden, och åtta år på de nordiska advokatbyråerna Hannes Snellmann och Vinge i både Sverige och Finland.

– Pangea är ett av de starkaste varumärkena inom nordiska kommersiella fastigheter och har rankats som nummer ett i Sverige av Datscha under ganska lång tid. Jag ser verkligen fram emot att gå med i detta mycket framgångsrika team och utveckla Pangeas skuldrådgivningstjänster i Norden, säger Viggo Bekker Ståhl, Managing Director & Partner, Pangea Debt Advisory AB.



Pangea Debt Advisory är en helt oberoende skuldrådgivare utan egen balansräkning, förutom att vara helt produktneutral. Huvudmålgruppen är både nya och befintliga kunder inom fastighetssektorn samt nya kunder inom andra branscher.



Pangea Debt Advisory AS etablerades i Norge i augusti förra året och består av tre teammedlemmar baserade i Oslo. Det norska och svenska teamet kommer att arbeta nära gränsöverskridande och kommer båda att vara en integrerad del av Pangea Property Partners. Pangea Debt Advisory AB kommer att leta efter att rekrytera en analytiker/associate i höst, för att få det totala PDA-teamet till minst fem medlemmar.



Med rekryteringen av Viggo Bekker Ståhl har Pangea-koncernen totalt 50 anställda, inklusive ytterligare fyra anställda som kommer till Property Partners senare i höst.

