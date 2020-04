Anders Nissen. Bild: Pandox

Pandox tar över driften av två hotell i Köpenhamn

Bolag Pandox har ingått avtal om att ta över driften av First Hotel Mayfair och First Hotel Twentyseven i hotellfastigheter som Pandox redan äger. Hotellen har goda lägen i centrala Köpenhamn och de kommer att marknadsföras under sina befintliga och väl inarbetade hotellnamn.

Driften av hotellen övertogs den 1 april 2020 och de omklassificerades då från affärssegmentet Fastighetsförvaltning till affärssegmentet Operatörsverksamhet. Driftsövertagandena är i linje med Pandox affärsmodell och strategi att säkerställa hotellfastigheternas långsiktiga värde och utvecklingspotential.



Hotel Mayfair, som renoverades 2016, har 203 rum, restaurang och bar och en mindre konferensavdelning. Hotel Twentyseven har 200 rum, restaurang och bar, mötesrum, gym och en vinterträdgård. Båda hotellen ligger centralt i Köpenhamn med gångavstånd till bland annat Centralstationen, Rådhuspladsen och Strøget.

