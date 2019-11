Anders Nissen, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox tar in 3 miljarder genom riktad nyemission

Bolag Pandox genomförde efter börsens stängning på måndagen en så kallad accelerated book-building och har tagit in cirka tre miljarder i en riktad nyemission till teckningskursen 186,50 kronor per aktie.

Pandoxaktien stängde på måndagen på 196,6 kronor per aktie.



Nyemissionen har tecknats av cirka 130 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland AMF Försäkring & Fonder, Eiendomsspar AS, Lannebo Fonder, Swedbank Robur, Länsförsäkringar, Fjärde AP-Fonden, Christian Sundt AB och Helene Sundt AB.



Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt öka Pandox finansiella flexibilitet för förvärv och för att stärka bolagets konkurrenskraft på den internationella hotellfastighetsmarknaden. Pandox har nyligen genomfört och utvärderar för närvarande ytterligare potentiella förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som denna nyemission medför stärker Pandox position som en relevant och konkurrenskraftig köpare på fastighetsmarknaden. Genom nyemissionen tillförs Pandox cirka tre miljarder kronor före transaktionskostnader.



Anders Nissen, vd för Pandox kommenterar:

– Pandox har sedan börsnoteringen 2015 investerat cirka 24 miljarder kronor i förvärv och tillväxtdrivande investeringar i hotellfastigheter främst utanför Norden, vilket i kombination med en positiv utveckling på hotellmarknaden har resulterat i mer än en fördubbling av Bolagets fastighetsvärde och driftnetto. Underliggande efterfrågan på hotellmarknaden är fortsatt positiv och vi ser goda möjligheter för framtida förvärv och tillväxtdrivande investeringar i Pandox nuvarande portfölj. Den ökade finansiella flexibiliteten som en följd av nyemissionen stärker Pandox förmåga att fortsätta generera en attraktiv avkastning åt sina aktieägare genom Bolagets specialiserade och integrerade hotellfastighetsstrategi.



Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Pandox efter nyemissionen.



I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Handelsbanken Capital Markets and Skandinaviska Enskilda Banken som Joint Bookrunners samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen