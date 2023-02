Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox köper hotell i Leeds

Transaktioner Pandox har förvärvat och tillträtt The Queens Hotel i centrala Leeds, Storbritannien. Förvärvet inkluderar både hotellfastighet och hotelldrift. Hotellet har 232 rum och kommer att drivas som oberoende varumärke under ett nytt managementavtal med Axiom Hospitality. Totalt förvärvspris uppgår till cirka 53 miljoner pund med en förväntad stabiliserad direktavkastning om drygt nio procent.

– Vi är glada över att förvärva det ikoniska och marknadsledande The Queens Hotel i centrala Leeds. Hotellet ligger vid stadens största torg, mycket nära centralstationen, och attraherar både fritids- som affärsresenärer. Hotellprodukten är i mycket gott skick efter en nyligen genomförd renovering. Affären görs till en attraktiv direktavkastning samtidigt som vi ser goda möjligheter att ytterligare höja avkastningen i hotellet över tid genom aktiva åtgärder inom bland annat drift, organisation och erbjudande, säger Liia Nõu, vd för Pandox.



The Queens Hotel har under de senaste genomgått en omfattande renovering och uppgradering av samtliga rum, publika ytor samt restaurang och bar, vilket ger hotellet en stark position i sin marknad. Hotellet kommer att per 16 februari att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet. Förvärvet kommer initialt att finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter. Säljare är Aprirose Ltd.

