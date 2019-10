Anders Nissen. Bild: Pandox

Pandox köper hotell för 900 miljoner

Transaktioner Pandox har ingått avtal om förvärv av två hotellfastigheter inklusive drift i Haag i Nederländerna och Hannover i Tyskland med totalt 421 rum. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 83 miljoner euro, motsvarande cirka 902 miljoner kronor, exklusive minoritet. Förvärvet finansieras av befintliga kreditfaciliteter. Hotellen kommer att drivas av Grape Hospitality genom managementavtal med Pandox under det nuvarande varumärket Novotel. Helår 2020 förväntas hotellen bidra med cirka 16 miljoner euro, motsvarande cirka 174 miljoner kronor, i omsättning och cirka 5,4 miljoner euro, motsvarande cirka 59 miljoner kronor, i driftnetto. Förvärvet förväntas slutföras i det fjärde kvartalet 2019 och hotellfastigheterna kommer att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet.

– Förvärvet bidrar till en ytterligare geografisk och varumärkesmässig diversifiering av Pandox portfölj. Novotel Den Haag World Forum har ett starkt läge i en stad med en väldiversifierad efterfrågan från affärs-, mötes- och fritidssegmenten, tillsammans med en tydligt växande internationell efterfrågan. Novotel Hannover drivs i huvudsak av inhemsk tysk efterfrågan från affärs- och mötessegmenten. Både Haag och Hannover är starka kongress- och mässdestinationer. Vidare är hotellen är välinvesterade med goda gästomdömen och erbjuder god tillväxtpotential, säger Anders Nissen, vd för Pandox.

– Vi är nöjda över att ha förbättrat prestationen för dessa två hotell de senaste tre åren och är mycket stolta över att kunna avyttra dem till Pandox som är en av de ledande hotellinvesterarna i Europa. Grape Hospitality kommer även fortsättningsvis att driva hotellen under managementavtal med Pandox. Med detta nya avtal stärker Grape Hospitality sin position som en värdeskapande aktör inom hotelldrift i Europa, säger Frédéric Josenhans, vd för Grape Hospitality.



De två hotell som förvärvas är Novotel Den Haag World Forum, ligger i centrala Haag och har 216 rum, samt Novotel Hannover i centrala Hannover med 205 rum.



Transaktionen sker genom förvärv av aktier i bolag. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 83 miljoner euro på skuldfri basis. Direktavkastningen för den förvärvade portföljen uppgår till cirka 6,5 procent före transaktionskostnader. Säljare är Grape Hospitality som är en pan-europeisk hotellägare och operatör. Som del av transaktionen kommer Pandox att ingå avtal med Eiendomsspar AS genom ES Hotellus AS om minoritetsägande om 5,1 procent för Novotel Hannover.



Förvärvet förväntas slutföras och tillträde ske i det fjärde kvartalet 2019 förutsatt att samtliga villkor i aktieöverlåtelseavtalet har uppfyllts.

