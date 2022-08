Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox ingår avtal med NH Hotel Group om en hotellfastighet i Bryssel

Transaktioner Pandox AB (publ) har ingått avtal om förvärv av NH Brussels Louise i centrala Bryssel, Belgien. Hotellet har 246 rum och ägs och drivs av NH Hotel Group som är Spaniens största hotellkedja. Avtalet stödjer NH Hotel Groups strategiomläggning i Bryssel där Pandox är en viktig partner. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 35 miljoner euro och finansieras av kassa och befintliga kreditfaciliteter.

Transaktionen förväntas slutföras i början av det fjärde kvartalet 2022. Pandox utvärderar för närvarande det bästa kommersiella alternativet för hotellet och det kommer initialt att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet.



– Vi har ett väletablerat partnerskap med NH Hotel Group och uppskattar möjligheten att förvärva NH Brussels Louise. Hotellet har ett starkt läge i centrala Bryssel med god utvecklingspotential. Bryssel är en växande hotellmarknad som vi varit verksamma i under närmare 25 år och känner mycket väl. Vi äger åtta hotellfastigheter i Bryssel, varav sex i Operatörsverksamhet och två i Fastighetsförvaltning med NH Hotel Group som hyresgäst, vilket gör oss till en betydande hotellfastighetsägare och hotelloperatör i staden. Vi har genom åren framgångsrikt förädlat hotellfastigheter på många olika marknader, inte minst i Bryssel. Med vår starka lokala kommersiella och tekniska plattform i Bryssel är jag övertygad om att vi kommer att kunna skapa god avkastning på vår investering i NH Brussels Louise, säger Liia Nõu, vd för Pandox.



Hotellfastighetens stabiliserade avkastning förväntas ligga väl i linje med Pandox hotellportföljs genomsnitt. Pandox ser betydande möjligheter till värdeskapande genom investeringar i hotellprodukten. Hotellet kommer initialt att redovisas under affärssegmentet Operatörsverksamhet medan Pandox utvärderar lämpliga kommersiella alternativ.

Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

