Liia Nõu, vd Pandox.

Pandox förvärvar hotellfastighet i Stockholm

Transaktioner Pandox har förvärvat och tillträtt Best Western Hotel Fridhemsplan i centrala Stockholm, Sverige. Hotellfastigheten har 221 rum och drivs under ett fast hyresavtal med en privat operatör. Totalt förvärvspris inklusive ett större investeringsprogram uppgår till cirka 400 miljoner kronor med en förväntad stabiliserad direktavkastning om cirka 7 procent.

–Vi är glada över att ha gjort vårt första förvärv i Sverige på många år. Hotellfastigheten har ett starkt läge ur ett fritids- och affärsperspektiv och har stor utvecklingspotential. Vi ser fram emot att tillsammans med en ny hyresgäst skapa en modern och inspirerande hotellprodukt och öka hotellfastighetens värde, säger Liia Nõu, vd för Pandox.



Hotellet kommer under 2023 att drivas under ett fast hyresavtal med nuvarande operatör, därefter renoveras och återöppnas under andra kvartalet 2024 med ett nytt koncept. I samband med det kommer ett nytt hyresavtal med en ny hotelloperatör att träda i kraft. Förvärvet kommer att redovisas under affärssegmentet Fastighetsförvaltning och initialt finansieras av kassa samt befintliga kreditfaciliteter.

