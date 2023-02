Anna D Svensson. Bild: Panattoni

Panattoni rekryterar Investment Controller från Newsec

Bolag I december summerade Panattoni, världens största utvecklare av logistikfastigheter, ett framgångsrikt första år på den svenska marknaden. Nu startar man upp inte mindre än fem projekt och mer ligger i pipeline. För att stärka upp organisationen rekryterar Panattoni nu Anna D Johansson från Newsec till tjänsten som Investment Controller.

Panattonis ambition är att bli en av de ledande aktörerna på antalet utvecklade kvadratmeter i Sverige och redan under första året har stora steg tagits. Huvudkontoret etablerades i Göteborg och en erfaren organisation tillsattes som ska ansvara för genomförandet av de ambitiösa planerna som inledningsvis inneburit ett rekordstort markförvärv på 3,1 miljarder kronor

– Vi arbetar enligt en spekulativ affärsmodell som innebär att vi kan arbeta i högt tempo och snabbt tillföra moderna byggnader till marknaden. Under vårt första år har vi redan fem beviljade bygglov och byggstart för 180 000 kvm lageryta. Med Anna i teamet får vi dessutom in gedigen erfarenhet till förvaltningsfasen som vi snart befinner oss i, säger Fredrik Jagersjö Rosell, vd för Panattoni Sverige.



Anna D Johansson kommer tidigare från Newsec och har en bred kompetens inom transaktioner samt fastighets- och projektredovisning. Hos Panattoni kommer Anna att ansvara för investment management och arbeta i tätt samarbete med Technical Development Director för en trygg och smidig hantering av den finansiella processen genom hela projekten.

– Det ska bli väldigt spännande att påbörja min tjänst hos Panattoni, ett företag som än så länge är ganska okänt i Sverige men som är världsledande internationellt. Det är konstant utveckling och nya kliv som tas mot att blir marknadsledare, säger Anna D Johannson.



För 2023 har Panattoni många spännande projekt i pipeline. Ambitionen är att bygga omkring tio hus på cirka 250 000 kvadratmeter per år, något som också kommer att innebära många arbetstillfällen inom triangeln Göteborg – Stockholm – Malmö.

