Pål Ahlsén lämnar Akelius

Bolag Vd Pål Ahlsén lämnar Akelius på egen begäran, efter 16 år inom bolaget.

Pål Ahlsén tog den långa vägen inom Akelius. Han började som telefonförsäljare på Akelius 2004. År 2010 efterträdde han Jan-Erik Höjvall som vd. Han blir kvar på bolaget tills en ny vd är installerad. Under Ahlséns ledning har Akelius byggts upp till ett värde om 13 miljarder euro och personalstyrkan har gått från 100 till 1 500 personer.



Pål Ahlsén:

– Jag har investerat hjärta, själ och all min energi och tid i Akelius. Det har varit ett privilegium att får jobba tillsammans med Roger och alla duktiga medarbetare. Nu ser jag fram emot en paus innan jag tar mig an något nytt.



Grundare Roger Akelius:

– Utnämningen av Pål till vd för tio år sedan var en hit. Påls bidrag till bolaget är ovärderligt.

