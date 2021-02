Elise Mannerstråle, Co founder, BLX, som tar klättringen till Mall of Scandinavia. Bild: Tor Johnson

Padelbanor och klätteranläggning på taket av Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning Unibail-Rodamco-Westfield har påbörjat bygget av en ny sportanläggning på taket av Westfield Mall of Scandinavia. Tre padelbanor och en klätteranläggning planeras att invigas i sommar, där gymkedjan Sats kommer att stå för driften av padelbanorna och aktören BLX för klättringsdelen. Satsningen blir unik i sitt slag i såväl utformning som koncept.

– Att skapa upplevelser och bidra till att frambringa roliga och minnesvärda stunder, är någonting som vi brinner för. Både padel och klättring har ju på kort tid blivit enormt populära sporter och det känns därför jätteroligt att vi tillsammans med Sats och BLX får möjlighet att välkomna alla nyfikna sportentusiaster hit till oss för att spela padel och klättra – med utsikt över hela Arenastaden, säger Sofia Rundström som är centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.



– Vi vill fortsätta att aktivera svenskarna och tack vare vårt breda och varierande träningsutbud så kan vi erbjuda något för allas behov. I linje med det är vi nu extra stolta över att presentera vår nya satsning - Sats Padel, och är särskild glada att vår första etablering blir på taket av Westfield Mall of Scandinavia, säger Linda-Li Cederroth, Country Manager, Sats Sverige.



– Klättring har blivit oerhört populärt och finns numera också på det olympiska programmet. Den nya anläggningen ger fler möjligheten att uppleva fascinationen. Det fina läget i kombination med vårt koncept i världsklass kommer göra det till en helt unik upplevelse, säger Elise Mannerstråle, Co-founder BLX.



Anläggningen kommer att vara ungefär 1 550 kvadratmeter stor, varav cirka 1 300 kvadratmeter är fördelade inomhus och resterande del utomhus. De tre padelbanorna byggs i internationell tävlingsstandard med en fri takhöjd på nio meter. Klättringsdelen kommer att vara utformad i den mest populära formen "Bouldering" och delvis vara belägen utomhus.



Ytterligare information kommer att meddelas löpande på Westfield Mall of Scandinavias hemsida.

