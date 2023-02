Marcus Johansson Prakt, vd för Quartiers Properties. Bild: Quartiers Properties

Över 200 miljoner i omsättning för Quartiers Properties

Bolag Bolaget har sprängde 200-miljonersvallen i omsätt­ning under 2022, en ökning med 30 procent jämfört med 2021.

JANUARI - DECEMBER 2022

Nettoomsättningen 2022 uppgick till 203 387 (156 476) TSEK motsvarande en tillväxt med 30%.

Intäkterna från operatörsverksamheten uppgick till 89 116 (64 513) TSEK motsvarande en tillväxt med 38%. Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 114 271 (91 963) TSEK och avser försäljning av 29 lägenheter i Hacienda Collection.

Bolagets kassaflöde från försäljning av projekt- och rörelsefastigheter uppgick till 109 460 TSEK vilket var en ökning med 25 829 TSEK jämfört med 2021. Kassaflödet har bl a använts för att minska kortfristiga skulder med 14 726 TSEK och för investeringar i projektfastigheter med 13 923 TSEK. I det operativa kas­saflödet ingår även en ökning av kortfristiga fordringar om 8 720 TSEK som reglerats i början av 2023. Det operativa kassaflödet inklusive fastighetsförsäljningar noterades till totalt 30 592 (71 837) TSEK.

Bruttoresultatet förbättrades med 7 858 TSEK och uppgick till -1 429 (-9 287) TSEK. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7 208 (-8 664) TSEK. I rörel­seresultatet ingår bl a investeringar i varumärke och marknadsföring om 2 945 (181) TSEK samt advokat- och rättegångskostnader om 2 753 (403) TSEK som redovi­sas under central administration.

Resultat efter skatt uppgick till -41 923 (-54 496) TSEK.

Resultat per aktie för 1 januari - 31 december 2022 uppgick till -0,79 (-1,03) SEK.

Redovisat eget kapital per den 31 december 2022 uppgick till 240 380 (246 783) TSEK.

Bolagets substansvärde per den 31 december 2022 uppgick till 315 342 (320 588) TSEK motsvarande 5,47 (5,85) SEK per aktie. Substansvärdet har justerats för preferensaktieägarnas andel av eget kapital mots­varande 81 328 TSEK, samt ackumulerad ej utbetald utdelning, samt dröjsmålsränta på ej utbetald utdeln­ing om 20 727 TSEK.



OKTOBER - DECEMBER 2022

Det fjärde kvartalet noterade en nettoomsättning om 36 032 (49 784) TSEK. Av nettoomsättningen stod lägenhetsförsäljning för 20 283 (33 901) TSEK och intäk­ter från operatörsverksamheten för 15 749 (15 881) TSEK.

Under kvartalet har investeringar i varumärket Boho och marknadsföring gjorts och ett nytt servicekoncept för restaurangen implementerats. Redan under fjärde kvartalet ser vi resultatet av detta genom en ökning av intäkterna i restaurangen med 34% jämfört med fjärde kvartalet 2021. Detta trots att beläggningen på hotellet inte nådde upp till förväntningarna efter att ha över­träffat förväntningarna under större delen av året. Vi ser dock detta som en tillfällig nedgång relaterad till en svag turistperiod i Marbella under hösten. I jämförelse med hotell med liknande målgrupp har vi under hela perioden presterat väl.

Bolagets operativa kassaflöde inklusive fastighets­försäljningar noterades till -465 (24 549) TSEK. Försäm­ringen mot fjärde kvartalet 2021 kan hänföras till färre lägenhetsförsäljningar, betald skatt, amortering på kortfristiga skulder samt tillfällig ökning av kortfristiga fordringar.

Bruttoresultatet uppgick till -3 945 (-1 386) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till -18 339 (-9 865) TSEK.

Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,19) SEK.



"Jag är stolt över vårt intrimmade kompetenta team som tillsammans sprängt 200-miljonersvallen i omsätt­ning; en ökning med 30 procent jämfört med 2021. Lägger man sedan till att årets refinansiering med Alantra ledde till att vi med nuvarande ränteläge sparar cirka tio miljoner kronor per år på nedersta raden med fullt genomslag 2023, så ser verkligheten annorlunda ut än för bara ett år sedan. Detta gör att vi nu är mycket bättre rustade att ta oss an nya utmaningar inklusive högre elkostna­der, inflation, högre marknadsränta, samt våra egna tillväxtambitioner", skriver vd:n Marcus Johansson Prakt bland annat i sitt vd-ord.

